Torsdagens Premier League-rykter

Mohamed Salah skal ikke ha noen planer om å forlate Merseyside.

Egypteren sier nemlig ifølge Express at han ønsker å bli i klubben «i lang tid». 28-åringen kom fra Roma i 2018, og har scoret 71 mål på 101 kamper for Liverpool.

Samme avis skriver at Barcelonas Antoine Griezmann sliter i klubben, og at det kan gi Arsenal eller Inter muligheten til å signere den 29 år gamle franskmannen.

Arsenal håper David Luiz kan overbevise sin landsmann Thiago Silva om å komme til klubben, skriver Daily Mail. 35-åringen forlater PSG til sommeren etter åtte år i Paris.

Sky Sports skriver at Tottenham-forsvarer Serge Aurier er interessert i en retur til Ligue 1. Monaco skal være interessert i høyrebacken som kom fra PSG i 2017.

Chelseas Andreas Christensen sier han ikke har noen intensjoner om å forlate klubben, og at han er åpen for å signere en ny kontakt. Det skriver Goal.com.

Henrikh Mkhitaryan ser ut til å forlate Arsenal på permanent basis. Armeneren er utlånt til Roma, og Daily Mail skriver at 31-åringen nå kan se ut til å bli værende i den italienske hovedstaden også etter sesongslutt.

Mer Daily Mail, som skriver at Barcelonas hovedtrener Quique Setien er under stadig større press, spesielt ettersom tidligere Nederland-sjef Ronald Koeman skal ha flyttet til byen. Den tidligere stopperkjempen skal ifølge rapportene ha avslått å ta over Barca så sent som i januar.

Manchester Uniteds unggutt Largie Ramazani (19) nærmer seg en overgang til spanske Almeria. Belgieren skal ha avslått muligheten til å bli værende på Old Trafford, skriver lokalavisen Manchester Evening News.

Arsenal-kaptein Pierre-Emerick Aubameyang erkjenner at han ble glad av å se at lagkamerat Bukayo Saka signerte en ny kontrakt, og legger til at han selv også forventer å ha samtaler med klubben rundt en ny avtale, skriver London Evening Standard.

Rennes sportsdirektør Florian Maurice sier at Ligue 1-klubben ikke har noen intensjon om å selge det 17 år gamle stjerneskuddet Eduardo Camavinga til tross for at U21-landslagsspilleren blir koblet til Real Madrid for hele 80 millioner euro, skriver spanske AS.