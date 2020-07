Torsdagens Premier League-rykter

Ryktene begynner virkelig å svirre rundt flere store navn og klubber før sommervinduet åpner.

Ifølge den engelske kanalen Sky Sports er Norwich-midtstopper Ben Godfrey være jaktet av de tyske klubbene Borussia Dortmund og RB Leipzig. U21-landslagsspilleren er verdsatt til rundt 50 millioner pund.

Chelsea jobber for tiden hardt for å sikre seg Kai Havertz fra Bayer Leverkusen. 21-åringen skal være klar for å flytte på seg og skal ha fortalt Chelsea at han kan tenke seg å spille for dem, ifølge Star. Også avisen Telegraph hevder å vite at London-klubben har god tro på at en overgang vil fullføres, mye på grunn av tyskerne Timo Werner og Antonio Rudiger som allerede tilhører Chelsea.

Les også: Imponerte i seier: - Forstår hvorfor Klopp så gjerne vil ha han i laget

Kevin de Bruyne har blitt ryktet til Real Madrid og PSG, men ifølge agenten er dette kun rykter som ikke har rot i virkeligheten, ifølge Sporza.

Flere klubber, blant dem Tottenham og Everton, skal være på jakt etter Southamptons Pierre-Emile Hojbjerg, ifølge Telegraph. Også Ajax viser interesse for dansken.

Agenten til Jack Grealish uttaler ifølge Metro at han ikke har kommet til enighet med Manchester United om en overgang. Aston Villa har satt prislappen til rundt 80 millioner pund.

Ifølge The Sun skal en venn av Brentfords Said Benrahma ha gratulert algereren med en overgang til Chelsea i sosiale medier. Det gjenstår å se om disse ryktene stemmer.

VI FØLGER OVERGANGSVINDUET DIREKTE HER

Barcelona skal være på jakt etter Manchester City-stopper Eric Garcia, ifølge Manchester Evening News.

Italienske Tuttosport hevder at Chelsea skal ha fått tilbud av Juventus om å velge to spillere de ønsker i bytte mot Jorginho.

Flere klubber er ifølge Express interessert i Arsenals Hector Bellerin. Sevilla skal ifølge ryktene forberede et bud, men også Juventus og Inter skal være interessert.

Sheffield United ønsker seg Todd Cantwell fra Norwich. Ifølge Star planlegger klubben et bud på 10 millioner pund.