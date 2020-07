Torsdagens Premier League-rykter

Paul Pogbas mye omtalte kontrakt-situasjon med Manchester United kan nærme seg en avslutning, skriver The Sun.

Paul Pogba nærmer seg en ny kontrakt med Manchester United, skriver The Sun. Avisen skriver at det skal være snakk om en 5-års-kontrakt.

Den tidligere Barcelona-presidenten Joan Laporta inrømmer at han er redd for at Messi ikke kommer til å forlenge kontrakten sin med den katalanske klubben, på grunn av klubbens nåværende styre-situasjon, skriver Goal.

Messi har kontrakt med Barca til 2021 og hans forhold med Barcelonas nåværende president Josep Maria Bartomeu rapporteres å være langt fra perfekt, skriver Goal.

- Jeg ønsker at han skal bli værende i 2021, men jeg er redd at dårlige beslutninger fra styret kan resultere i en forferdelig avgjørelse, har Laporta sagt ifølge Goal.

Onsdag var en dag med mye rykter rundt Manchester City, og torsdag er intet unntak.

De blå fra Manchester har pekt seg ut Inters argentinske spiss Lautaro Martinez som en potensiell erstatter for Sergio Aguero, skriver The Sun.

Manchester City skal også ha fått svar fra Napoli at de må ut med 65 millioner pund for Kalidou Koulibaly, ifølge Daily Mirror. Midtstopperen skal også være ønsket av Liverpool og Manchester United.

Crystal Palace-fansen ser ut til å måtte stålsette seg på nok en sommer med mye rykter rundt deres kjære Wilfried Zaha. Ifølge Daily Mail er Zaha ønsket av klubber som Atletico Madrid, Bayern München, Newcastle og Everton.

Brighton er laget som er nærmest å få signaturen til Adam Lallana, ifølge Football Insider. Engelskmannen sin kontrakt med Liverpool går ut etter denne sesongen, og han kan dermed hentes gratis.

De siste dagene har flere medier meldt om Chelsea sin interesse for Atletico Madrid-keeper Jan Oblak. Nå uttaler Diego Simeone at han håper målmannen blir i Madrid.

- Han er vår kaptein og en veldig viktig spiller for oss. Jeg håper han fortsetter å spille for oss fordi han er veldig viktig for Atletico Madrid, svarer Simeone på Chelsea sin interesse på en pressekonferanse.

Christian Eriksen kan allerede være på vei ut av Inter - bare seks måneder etter han ankom Italia, melder Daily Mail.

Neymar til Barcelona er et rykte som som alltid lever. Nå skriver The Sun at PSG krever 72 millioner pund for brasilianeren pluss Ousmane Dembele.

Arsenal har blitt fortalt at de må betale 23 millioner euro for Dani Ceballos hvis de ønsker å gjøre hans lån permanent denne sommeren, ifølge Daily Mirror.