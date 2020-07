Torsdagens Premier League-rykter

Vil overtale stjerne til å droppe Manchester City-overgang, en keeper i milliardklassen vil bort og Manchester United kan gå for ny handel hos portugisiske venner.

Vi begynner denne torsdagsmorgenen hos Tottenham, der man er nær enighet om en ny avtale for den unge midtstopperen Japhet Tanganga (21). Det melder Evening Standard.

Spurs og manager José Mourinho skal dessuten være trygge på at danske Pierre-Emile Højbjerg (24) signerer for dem, skriver The Guardian. Dette selv om Southampton har akseptert et bud på rundt 290 millioner kroner fra Everton på midtbanespilleren.

Det er ikke mange dagene siden Leroy Sané (24) endelig fullførte overgangen fra til Bayern München fra Manchester City. Nå gir han ifølge Bild en oppfordring til den nye lagkompisen David Alaba (28) om å bli værende i Bayern, framfor å reise motsatt vei til Manchester City eller bli Real Madrid-spiller.

Valencia er ikke bare ute etter signaturen til Chelsea-keeper Kepa Arrizabalaga(25), men ønsker også å hente «hjem» midtbanestjernen David Silva (34) fra Manchester City, ti år etter at han forlot ungdomsklubben sin. Dette melder i alle fall nettstedet 90min.

Chelsea har fått beskjed av Atlético Madrid om å forholde seg til utkjøpsklausulen i kontrakten til stjernekeeperen Jan Oblak (27), hevder Daily Mail. Samme avis skriver at sloveneren er utilfreds på Wanda Metropolitano og gjerne vil ha nye utfordringer i en ambisiøs klubb.

Frank Lampard og kompani på Stamford Bridge må uansett bla opp hele summen i klausulen, som er på 1,26 milliarder kroner, dersom de tenker på å hente Oblak til London.

TIL ENGLAND? Ateltico Madrid-keeper Jan Oblak går angivelig rundt med en overgang i tankene. Foto: Oscar Del Pozo (AFP / NTB scanpix)

Arsenal er beredt til å tilby stjerneangriper og lagkaptein Pierre-Emerick Aubameyang (31) en ukelønn på nesten 2,9 millioner kroner, pluss bonuser, for å bli værende på Emirates Stadium. Disse opplysningene kommer fra Telegraph.

The Gunners vurderer også å gå for Aston Villas brasilianske midtbanespiller Douglas Luiz (22), mener 90min å vite. Her kan planen imidlertid bli spolert av Manchester City, som har en tilbakekjøpsklausul på spilleren de solgte til Villa i 2019.

Dersom stjernespilleren Kai Havertz (21) forsvinner til Chelsea, kan det ligge an til at Bayer Leverkusen forsøker å få til en låneavtale for Real Madrid-unggutten Reinier (18). Goal.com melder at 18-åringen, som allerede har seks kamper for Brasils U23-landslag, er tiltenkt en plass hos Leverkusen i Bundesliga.

Manchester United og Ole Gunnar Solskjær har igjen festet øynene sine på spillermarkedet i Portugal og vinterens handelspartner Sporting, skal vi tro Daily Express.

Spilleren det gjelder denne gangen er angivelig den unge venstrebacken Nuno Mendes (18). Tenåringen har helt nylig blitt hentet opp på a-laget til Sporting fra Lisboa, og har spilt sine første åtte kamper for lisboaklubbens beste menn i løpet av juni og juli.

