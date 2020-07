Torsdagens Premier League-rykter

José Mourinho ser etter forsterkninger for Tottenham i hjemlandet Portugal.

Tottenham-manager José Mourinho er interessert i å signere Luis Diaz fra Porto, melder portugisiske Record. Den 23 år gamle kantspilleren scoret seks mål for den portugisiske seriemesteren denne sesongen.

Nyoppstartede Inter Miami endte med tre strake tap i MLS is back-turneringen og gikk ut allerede i gruppespillet. Nå hevder Mundo Deportivo at klubbens eier, David Beckham, forsøker å hente Barcelonas Luis Suarez før neste sesong.

Både Manchester City og PSG skal ha David Alaba på sin radar. Nå melder tyske bild at østerrikerens agent ber Bayern München om å betale forsvarsspilleren hele 20 millioner euro i året for å bli værende i klubben, hevder Bild.

Manchester United-ledelsen ser på Dean Henderson som klubbens fremtidige førstevalg. Ifølge Sky Spors pågår nå forhandliner for å få 23-åringen til å signere en ny femårskontrakt. Henderson har de siste sesongene vært lånt ut til Sheffield United.

Chelsea har blitt koblet til en rekke venstrebacker det siste året, men ifølge Goal.com er Ben Chilwell spilleren Frank Lampard ønsker seg. Leicester-backen topper ønskelisten foran blant andre Nicholas Tagliafico og Marc Cucurella, hevder nettstedet.

I onsdagens rykter skrev vi at West Ham er interessert i Eberechi Eze. Angriperen er tydeligvis ikke den eneste QPR-spilleren West Ham er interessert i, skal man tro The Telegraph. Avisen hevder nemlig at West Ham også vurderer backen Ryan Manning.

Joe Hart Står for tiden uten arbeidsgiver, etter at kontrakten med Burnley gikk ut. Nå håper den tidligere City-keeperen å få fart på karrieren i Celtic, hevder The Sun.

Nyopprykkede Leeds ser på Utrecht-backen Sean Klaiber som en mulig forsterkning foran neste sesong. 25-åringen spilte 25 kamper i Eresdivisie forrige sesong.