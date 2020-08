Torsdagens Premier League-rykter

Flere kontraktsløse spillere er på vei til nye klubber.

I London forsøker Arsenal å forsterke laget og en mulig overgang for Coutinho fra Barcelona skal nå være diskutert. Mulighetene for at en overgang skal gå i orden omtales som gode, skriver Sport.

Arsenal har også tilbudt en treårskontrakt til Willian. 31-åringen kan med det finne på å bytte ut Chelsea med rivalene lenger nord i London, skriver Sky Sports.

Chelsea på sin side er i samtaler med Real Madrid om å hente Sergio Reguillon til klubben. Spanjolen var forrige sesong på lån hos Sevilla, men kan nå være på vei til Premier League, ifølge ESPN.

Real Madrid jobber også med å kvitte seg James Rodriguez. Colombianeren kan nå være på vei til byrival Atletico Madrid for 13,5 millioner pund skriver El Golazo de Gol.

Serge Aurier er til salgs i Tottenham, melder The Mirror. Ifølge avisen er AC Milan og Monaco interessert i høyrebacken.

Tyske Bild rapporterer at Tahith Chong kan være på lån til Werder Bremen på lån. Manchester United-talentet skal ønske spilletid.

Nyopprykkede Fulham ønsker å tilby manager Scott Parker en ny kontrakt etter returen til Premier League, skriver Express.

Ollie Watkins er ettertraktet. Ifølge Express and Star er Brentford-spilleren jaktet av Aston Villa og Crystal Palace.

Også Brentford-spiller Said Benrahma kan flytte på seg etter at opprykket glapp. Ifølge Mirror skal Tottenham være svært interessert i 24-åringen.

The Guardian melder at Crystal Palace nå har tilbudt Ryan Fraser en kontrakt. 26-åringens avtale med Bournemouth har utløpt.

Fulham ønsker å kuppe Kyle Walker-Peters planlagte overgang fra Tottenham til Southampton, melder Evening Standard.