Torsdagens Premier League-rykter

- Manchester United setter alt annet på vent for å sikre seg Jadon Sancho, skriver The Mirror.

Manchester City skal ha kastet seg inn i kampen om Bayern Münchens midtbanespiller Thiago Alcantara, melder Bild. Onsdag meldte Sky Sports at Jürgen Klopp kunne tenke seg Thiago, og at spilleren selv ville elsket å komme til Liverpool, men at klubben ikke har planer om å bruk store summer i sommer.

Manchester United skal ha satt alle andre overgangsoppgaver på vent for å fokusere 100 prosent på å signere Jadon Sancho, melder The Mirror. Dortmund-sportssjef Michael Zorc uttalte nylig at 20-åringen blir i klubben, men United har ikke gitt opp håpet.

Juventus vil trolig gjøre noen utskiftinger i stallen etter denne sesongens Champions League-exit i åttedelsfinalen. Ifølge Calciomercato har Serie A-klubben kontaktet Arsenal, i håp om å få til en overgang for Alexandre Lacazette.

Ismaila Sarr skal være ønsket av flere Premier League-klubber, blant andre Liverpool og Crystal Palace. London Evening Standard hevder imidlertid at Watford vil kreve 40 millioner pund for å selge senegaleseren.

AS Roma kan komme til å bytte å sende Amadou Diawara til Arsenal, for å få Lucas Torreira i retur, skriver Gazzetta dello Sport. Torreira har en fortid i italienske Sampdoria.

Jack Grealish kommer til å sette seg ned med Aston Villa-sjefen Christian Purslow for å diskutere framtiden når han returnerer fra ferie, skriver The Mirror. 24-åringen er ønsket av flere større klubber og har blant annet blitt koblet til Manchester United.

Napoli nærmer seg signaturen til den brasilianske midtstopperen Gabriel Magalhaes, skriver Manchester Evening News. Avisen spekulerer videre i om det kan bety at Kalidou Koulibaly nå er aktuell for en overgang til Manchester City.

De nyopprykkede klubbene West Bromwich og Fulham er begge interessert i å hente Peterborough-spissen Ivan Toney, melder Football Insider. 24-åringen, med en fortid i Newcastle, scoret 24 mål i League One denne sesongen.