Torsdagens Premier League-rykter

Flere rutinerte navn kan være på flyttefot før neste sesong.

Ifølge den spanske avisen Quatro skal Jose Mourinho nå ønske å hente Gareth Bale fra Real Madrid og tilbake til Tottenham. 31-åringen er ute i kulden i Madrid og virker ikke å inngå i Zinedine Zidane sine videre planer.

PSG-stopper Thiago Silva har en kamp igjen i klubben. Etter Champions League-finalen beveger 35-åringen seg videre i karrieren og ifølge Telegraph kan neste stopp bli Chelsea. Brasilianeren skal ifølge avisen ha blitt tilbudt til Premier League-klubben.

ESPN melder at en av grunnene til at en mulig Jadon Sancho-overgang fra Borussia Dortmund til Manchester United drøyer fordi partene ikke klarer å bli enige om 20-åringens personlige betingelser. Andre medier har tidligere meldt at Sancho allerede er enig med Premier League-klubben om sin personlig kontrakt, men at klubbene enda ikke er enige om en pris.

Manchester United vurderer ifølge Daily Mail å tilby Aston Villa deres reservekeeper Sergio Romero i bytte mot Jack Grealish og penger.

Daily Telegraph melder at Chelsea vil fullføre signeringen av Kai Havertz fra Bayer Leverkusen på en femårsavtale innen kort tid.

Chelsea skal også være interessert i å hente Federico Bernardeschi fra Juventus. De får ifølge Calciomercato konkurranse av Atletico Madrid om den 26 år gamle vingen.

Benfica og Valencia skal være interessert i Andreas Pereira fra Manchester United, hevder ESPN.

Manchester United skal på sin side være interessert i hente Alex Sandro fra Juventus. Nok en gang er det italienske Calciomercato som melder om interessen.

Ifølge Sky Sports skal Leeds ha lagt inn nok et bud på midtstopper Ben White fra Brighton. Budet skal ligge på rundt 25 millioner pund.

Wolverhampton skal ifølge Daily Mail være klare for å høre på bud på deres spanske stjerne Adama Traore.

Liverpool vurderer å selge duoen Marko Grujic og Harry Wilson, skriver The Mirror.

Football Insider melder at Tottenham ønsker å låne Rhian Brewster fra Liverpool.

Ifølge spanske Libero skal Fulham ha kommet med en overraskende forespørsel til Gerard Pique, der de ønsker å sjekke ut planene til Barcelona-stopperen, for å se om det er en mulighet å hente 33-åringen til den nyopprykkede Premier League-klubben fra London.

Fulham skal også ha kastet seg inn i kampen om å hente Callum Wilson fra Bournemouth, det melder Telegraph.