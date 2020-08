Torsdagens Premier League-rykter

Hevder Manchester United er i dialog med Aston Villa.

Daily Mail skriver at Manchester United har rettet blikket mot Jack Grealish i Aston Villa etter å ikke ha kommet noen vei i jakten på Dortmund-stjerne Jadon Sancho. Avisen skriver at United har hatt samtaler med Aston Villa om Grealish den siste uken og at spilleren som ryktes å ha en prislapp på 75 millioner pund, skal være interessert i en overgang.

Manchester City ser ut til å være favoritten til å sikre seg Lionel Messi dersom argentineren ender opp med å forlate Barcelona. En rekke engelske aviser melder at City er interesserte i å signere argentineren, men klubben må regne med å betale nærmere en milliard kroner i årslønn til Messi, skriver The Times. The Telegraph hevder at City-ledelsen nå vurderer en avtale med totalkostnader på cirka fem milliarder norske kroner.

Daily Express skriver at Manchester United har pengene til å hente Lionel Messi, men at klubben fortsatt har Jadon Sancho øverst på ønskelisten. Jakten på Sancho har imidlertid vist seg å være vanskelig og Borussia Dortmund har for lengst uttalt at spilleren kommer til å bli værende i klubben neste sesong.

Tottenham skal være på jakt etter en ny høyreback og har fått øynene opp for Wolverhampton-back Matt Doherty. The Independent skriver at Spurs nærmer seg en avtale. Wolverhampton skal ha bedt om 20 millioner pund for iren, men Tottenham jobber nå med å få ned prisen.

Thiago Alcantara blir stadig koblet til Liverpool, men selv om det er ventet at Bayern München-stjernen vil forlate klubben i dette overgangsvinduet, har det foreløpig ikke kommet noe bud fra Merseyside-klubben, skriver The Athletic.

Fulham håper å sikre seg både Mario Lemina og Harrison Reed fra Southampton, skriver London Evening Standard. Begge spillerne var på lån hos Fulham forrige sesong og London-klubben håper nå å ha med begge spillerne når de begynner på kampen om å overleve i Premier League.