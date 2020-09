Torsdagens Premier League-rykter

Drakamp om Arsenal-back?

Barcelona har kontaktet Arsenal rundt en mulig overgang for høyreback Hector Bellerin, om vi skal tro spanske Sport.

Backen skal være ettertraktet på markedet, for Independent melder at også Paris Saint-Germain jakter Arsenal-spilleren som de siste årene har vært plaget av mange skader.

Gareth Bale tjener fortsatt til livets opphold i Real Madrid uten å være i nærheten av å spille førstelagsfotball, og nå melder The Telegraph at den spanske hovedstadsklubben skal være villige til å betale halvparten av waliserens lønn for å hjelpe ham med å finne en ny klubb.

Everton-spiss Moise Kean har ikke slått til etter overgangen fra Juventus, og ifølge Calciomercato skal 20-åringen ha et ønske om å returnere til Torino etter kun et år i England.

Goal skriver at Rennes nå har bekreftet er at de er i samtaler med Chelsea rundt en overgang for deres senegalesiske keeper Edouard Mendy.

Bournemouth ønsker å resignere Matt Richie etter at skotten endte opp i Newcastle, men Newcastle Chronicle skriver at klubben ikke har kommet til enighet med 30-åringen om de personlige betingelsene.

Arsenals David Luiz ser ut til å miste den første måneden med ligafotball som følge av et problem i nakken. Det melder The Telegraph.

Aston Villa hentet onsdag spissen Ollie Watkins fra Brentford, men The Athletic skriver at Birmingham-klubben fortsatt ønsker å signere Joshua King i tillegg. Det engelske nettstedet skriver at nordmannen har flere tilbud på bordet, men at han først og fremst ønsker og håper på en overgang til Manchester United.

Arsenals Alexandre Lacazette vil be om en oppklaring rundt hans rolle i laget etter at rykter om at London-klubben er villige til å selge ham har brutt ut. Det skriver ESPN.

Goal skriver at Aston Villa har lagt inn et forbedret bud på Arsenal-keeper Emiliano Martinez etter at åpningsbudet på 15 millioner pund ble avslått av London-klubben.

Watford vil ikke stå i veien for Troy Deeney dersom han skulle ønske å returnere til Premier League, skriver Daily Mail.

QPR-spilleren Bright Osayi-Samuel skal ha et ønske om at Crystal Palace legger inn bud på ham. Det skriver Sky Sports.