Torsdagens Premier League-rykter

Roma-spilleren Cengiz Under er på vei til Premier League og Leicester.

Sergio Reguilon er på plass på Tottenhams treningsanlegg, klar for å gjennomføre den medisinske testen før sin overgang fra Real Madrid til Tottenham, skriver London Evening Standard. Venstrebacken, som var lånt ut til Sevilla forrige sesong, vil koste Spurs rundt 25 millioner pund.

Everton-sjef Carlo Ancelotti ønsker seg alternativer i midtforsvaret etter at Mason Holgate nylig ble skadet. Fremdeles jobber klubben med å få til en avtale som kan ta Fikayo Tomori på lån til Merseyside-klubben fra Chelsea, skriver The Times. På midtbanen er det trangere om plassen etter flere nysigneringer i sommer. Avisen hevder Carlo Ancelotti er villig til å la Gylfi Sigurdsson og Fabian Delph gå.

Manchester Citys jakt på en ny midtstopper fortsetter, og ifølge The Guardian, er klubben nå nærmest José Gimenez fra Atletico Madrid. City skal ha bestemt seg for å gå for 25-åringen dersom Napoli ikke senker sitt krav for Kalidou Koulibaly.

Arsenal kobles daglig til Thomas Partey, men Atletico Madrid insisterer på at 27-åringen bare kan selges vil utkjøpsklausulen på 45 millioner pund trigges, skriver Football London.

Manchester United har under Ole Gunnar Solskjærs ledelse begynt å bygge et lag for fremtiden. Ifølge Manchester Evening News kan kantspilleren Amad Traore (18) bli en del av den. United skal nemlig nå være interessert i ivorianeren, som Serie A-debuterte med scoring for Atalanta i oktober i fjor.

Leicester nærmer seg underskriften til Cengiz Under fra AS Roma, skriver The Telegraph. Tyrkeren, som ikke har slått gjennom slik Roma-fansen hadde håpet, vil koste i underkant av 25 millioner pund. Det er ventet at 23-åringen gjennomfører den medisinske testen før helgen.

Arsenal følger fremdeles med på Dijons islandske keeper Runar Alex Runarsson, skriver London Evening Standard. London-klubben håper de kan få 25-åringen for bare 1,5 millioner pund.

Sheffield United-manager Chris Wilder bekrefter at klubben har kontaktet Arsenal for å sjekke mulightene for å hente Folarin Balogun, skriver Yorkshire Post. Wilder ønsker større konkurranse om spissplassen etter at Lys Mousette ble satt ut av spill på grunn av en operasjon i foten.