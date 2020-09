Torsdagens Premier League-rykter

Chelsea ser ut til å trimme stallen etter sommerens storhandling.

Daily Mail skriver nemlig at Paris Saint-Germain skal være interesserte i å hente Antonio Rüdiger på et sesonglangt lån.

Chris Smalling kommer nærmere og nærmere en permanent overgang til Roma. The Guardian skriver at den italienske hovedstadsklubben nå forbereder et bud nummer to i retning Manchester United.

Alex Telles skal være innstilt på en overgang til Manchester United. Nå skriver The Telegraph at brasilianeren aktivt forsøker å senke prislappen på 36 millioner pund som Porto har satt på ham.

Lucas Torreira og Atletico Madrid skal være enige om de personlige betingelsene, men den spanske storklubben har fortsatt til gode å komme til enighet med Arsenal om en sum for uruguayaneren, skriver Mundo Deportivo.

West Ham er klare til å konkurrere og gi Manchester United kamp om Swanseas walisiske midtstopper Joe Rodon, om vi skal tro The Guardian.

Sky Sports skriver at West Ham har lagt inn et bud på totalt 33 millioner pund for St. Etiennes 19 år gamle midtstopper Wesley Fofana. Unggutten skal også være på radaren til Leicester.

Burnley er i samtaler med Liverpool om en overgang for Harry Wilson, om vi skal tro Independent.

Lazio har kommet til enighet med Southampton om Wesley Hoedt, ifølge Sky i Italia. 26-åringen ser dermed ut til å returnere til Roma-klubben etter å ha vært lånt ut dit forrige sesong.

Både Barcelona og Bayern München har lagt inn bud på Ajax stjerneskudd Sergino Dest (19), skriver Marca.

Mario Götze kan være på vei mot en Bayern-retur. Den tyske storklubben skal ha tatt kontakt med 28-åringen etter at kontrakten hans med Borussia Dortmund gikk ut etter forrige sesong. Det skriver Bild.

Roma-legenden Francesco Totti er klar for å returnere til klubben for å innta rollen som klubbens nye sportsdirektør, skriver Corriere dello Sport.