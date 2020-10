Torsdagens Premier League-rykter

Manchester United kobles med spillere fra både Barcelona og Real Madrid, Liverpool kan snart vente seg mer penger inn i kassa, mens Chelsea skal selge flere.

Manchester United har startet forhandlinger med Barcelona i håp om å sikre seg Ousmane Dembele før overgangsvinduet stenger, melder The Mirror.

Fabrizio Romano melder også det samme og skriver at United håper å få til enten et rent lån, eller et lån med opsjon på kjøp. Romano påpeker imidlertid at Dembele har takket nei til både Liverpool og Juventus tidligere i dette vinduet. Han skriver også at Barcelona helst ønsker å få solgt spilleren permanent.

Tottenham nærmer seg en lånavtale for Benfica-spissen Carlos Vinicius. Spilleren har også en utkjøpsklausul på 89 millioner pund i kontrakten, melder Daily Mail.

Agenten til Real Madrid-spissen Luka Jovic skal ha uttalt at hans klient ønsker å gå til Manchester United på lån, men vurderer også Inter og Roma, ifølge Daily Star.

Liverpool kan vente seg penger inn i kassa etter at Philippe Coutinhos nye tillit i Barcelona trolig kommer til å utløse en klausul som gir de røde rett 4,4 millioner pund. Coutinho trenger å spille 14 kamper til for Barcelona for at dette skal skje, skriver The Mirror.

Manchester United har nektet for at klubben forsøker å sikre seg Ainsley Maitland-Niles fra Arsenal. Ryktene om en mulig overgang dukket opp i franske medier onsdag, melder Manchester Evening News.

Chelsea skal være villig til å slippe flere spillere før vinduet stenger. Marcos Alonso, Antonio Rüdiger og Ruben Loftus-Cheek skal alle være til salgs, hevder Daily Star.

Arsenal er i forhandlinger med Marseille om et mulig utlån av midtbanemannen Matteo Guendouzi, melder franske Telefoot.

Arsenal skal også ha fått nytt håp i jakten på Lyon-juvelen Houssam Aouar. Klubbpresident Jean-Michel Aulas har nemlig medgitt at Lyon kan komme til å miste spilleren i løpet av dette overgangsvinduet, skriver Metro.

Newcastle vil gi Valencia konkurranse om signaturen til den italienske forsvarsspilleren Daniele Rugiani. Han spiller for Juventus og har også blitt koblet med Fulham, West Ham og Sevilla, ifølge Sportitalia.

Roma skal ha lagt inn et nytt bud på Manchester Uniteds Chris Smalling, et bud som lyder på 10,9 millioner pund + 2,7 millioner pund i bonuser. Budet blir nå vurdert av sjefene på Old Trafford, melder Daily Mail.

Aston Villa skal ligge best an i løypa med tanke på å signere den 15 år gamle midtstopperen Kerr Smith fra skotske Dundee United, skriver Dundee Telegraph.