Torsdagens Premier League-rykter

West Ham og West Bromwich er blant klubbene som kobles til Joshua King.

I motsetning til hva Manchester Evening News meldte i går, kommer Manchester United ikke til å hente Ismaila Sarr fra Watford, melder Goal.com. Hovedårsaken er at Champions League-troppen må registreres tirsdag, og det er lite sannsynlig at de vil rekke å få en eventuell overgang gjennom før den tid.

Danny Rose blir trolig utelatt fra José Mourinhos registrerte Tottenham-stall til både Premier League og Europa League, skriver Daily Mail. Venstrebacken lyktes ikke med å finne seg ny klubb før overgangsvinduet stengte og nå er et utlån til Championship én av få muligheter.

West Ham er ikke ferdig på overgangsmarkedet selv om det nå er begrenset hvor de kan hente fra. Ifølge London Evening Standard vil klubben lete etter ny midtstopper i Championship. En erstatter for Porto-utlånte Felipe Anderson kan også bli aktuelt. Avisen trekker frem Joshua King som et av alternativene.

Ifølge Express and Star er også West Bromwich Albion interessert i den norske landslagsspissen.

Sergio Romero ser på mulighetene for en overgang til Major League Soccer i USA etter at en overgang til Everton gikk i vasken på deadline day, skriver Daily Mail. Romero er for øyeblikket tredjekeeper i Manchester United bak David de Gea og Dean Henderson.

Chris Hughton, som nylig tok over managerjobben i Nottingham Forest, er interessert i å hente Anthony Knockaert på lån fra Fulham, melder Sky Sports. Franskmannen har kun vært på banen i ligacupen denne sesongen.

Todd Cantwell har påkalt seg interesse fra flere Premier League-klubber etter at han til tider gjorde sine saker meget fra for Norwich forrige sesong. Kanarifuglene er imidlertid trygge på at de kommer til å beholde 22-åringen, til tross for at blant andre Leeds kunne tenke seg å hente ham, skriver Football Insider.

Også West Bromwich håper å forsterke laget med nye spillere fra Championship før overgangsfristen går ut neste fredag. Ifølge Daily Mail er Karlan Grant fra Huddersfield aktuell.