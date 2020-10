Torsdagens Premier League-rykter

Paul Pogba ønsker seg til Barcelona, mens Mesut Özil avslo kontraktsforslag fra Saudi-Arabia.

Overgangsryktene rundt Manchester Uniteds Paul Pogba vil ingen ende ta. Nå melder Mundo Deportivo at 27-åringen ønsker å slutte seg til Barcelona når kontrakten hans går ut neste sommer. Franskmannen har tidligere blitt koblet til Real Madrid.

Mesut Özil fikk et lukrativt tilbud fra fra Al Nassr i Saudi-Arabia tidligere denne måneden, men valgte å bli værende i Arsenal, melder Fabrizio Romano i sin Here We Go-podkast. Tilbudet skal ha vært på 200.000 pund i uka, men var ikke nok til å lokke tyskeren bort fra 350.000 i uka, som han har i Arsenal.

I Samme podkast melder Romano at Sergio Aguero ikke skal være interessert i en overgang til Italia. 32-åringen har den siste tiden blitt koblet til Antonio Contes Inter.

Antonio Rudiger fikk ikke gjennom noen overgang bort fra Chelsea før overgangsvinduet stengte i høst. Nå sier han ifølge The Athletic at han i stedet vil bli og kjempe for å få plassen sin i midtforsvaret tilbake.

Chelsea kommer i løpet av kort tid til å gå i gang med ny kontraktsforhandlinger med Jorginho, melder AreaNapoli. Den italienske landslagsspilleren ble koblet til Arsenal denne sommeren.

Daily Express trekker fram tidligere Juventus-trener Max Allegri som en kandidat til Manchester United-jobben, dersom Ole Gunnar Solskjær får sparken denne sesongen.

Juventus har kastet seg inn i kampen om Bayern Münchens David Alaba, melder Sportmediaset. Manchester City skal også være interessert i 28-åringen, som kan bekle flere roller både i forsvaret og på midtbanen.

Liverpool er villig til å slippe Harry Wilson på lån, men har foreløpig avslått Swanseas forsøk på å hente 23-åringen. Merseyside-klubben krever en million pund for utlånet, og klubber som Cardiff, Nottingham Forest og Derby skal være interessert.