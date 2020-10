Torsdagens Premier League-rykter

Hevder superstjernen er fristet av Liverpool.

Sky Sports melder at den franske PSG-stjernen Kylian Mbappe er fristet av tanken om å signere for Liverpool. Kanalen viser til den franske avisen Le Parisien som melder dette. Det sies at Mbappe skal ha sansen for hvordan Jürgen Klopp leder Liverpool og at han kan være åpen for å gjennomføre en overgang til sommeren. Den franske superstjernen har to år igjen av sin avtale med PSG. Mbappe har også lenge blitt koblet til Real Madrid.

Danny Welbeck skal ha takket nei til et lukrativt tilbud fra tyrkiske Fenerbahce, melder The Sun. Spissen ble frigitt av Watford tidligere i høst, men var tydelig lysten på å bli værende i England. Denne uken signerte han nemlig en ettårskontrakt med Premier League-klubben Brighton.

Tottenham skal være i samtaler med Danny Rose om en mulig sluttpakke, melder Football Insider. Det var ventet at den 30 år gamle venstrebacken ville forlate Spurs i overgangsvinduet som var, men engelskmannen lykkes ikke med å finne seg en ny klubb. Nå er han utelatt fra Jose Mourinhos tropp og portugiseren var senest denne uken klar på at Rose ikke er en del av planene hans.



Den siste uken har det blitt skrevet en del i engelsk presse om Liverpools mulige interesse for Brighton-stopper Ben White etter at Virgil van Dijk pådro seg en stygg kneskade i oppgjøret mot Everton. Nå melder The Mirror at Brighton skal ha satt en prislapp på 50 millioner pund på White. Det spørs om Liverpool er villige til å betale en slik sum i det kommende januarvinduet.

Gedson Fernandes er ventet å gjennomføre en tidlig retur til Benfica. Den portugisiske unggutten har vært på lån hos Tottenham siden forrige sesong, men har ikke lykkes med å imponere. Tottenham har sikret seg en opsjon på kjøp, men det er svært lite som tyder på at Spurs vil benytte seg av denne muligheten. I stedet melder nå RTP 3 i Portugal at Fernandes kan komme til å avbryte låneoppholdet og returnere til Benfica i januar.