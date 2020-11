Torsdagens Premier League-rykter

N'Golo Kanté og Frank Lampard møttes nylig for å snakke om franskmannens fremtid i klubben.

Bayern München-direktør Karl-Heinz Rumenigge sier til tyske Bild at han håper David Alaba blir værende i klubben, men avgjørelsen ligger hos 28-åringen. Alaba har kontrakt ut inneværende sesong og har den siste tiden blitt koblet til klubber som Liverpool, Real Madrid, Barcelona og PSG.

Erling Braut Haaland har ikke en utkjøpsklausul i sin kontrakt, sier Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke ifølge Bild. Overgangsguruen Fabrizio Romano hevder imidlertid at det finnes en utkjøpsklausul på 75 millioner euro som slår inn først om to år.

Tanguy Ndombele har stort sett vært fast inventar på Jose Mourinhos Tottenham denne sesongen. Ifølge Fabrizio Romano er Barcelona interessert i den franske midtbanespilleren. Det sier journalisten i sin podkast Here We Go.

Arsenal-manager Mikel Arteta sier at klubben vil forsøke å låne ut William Saliba i januar, skriver Daily Mail. Midtstopperen lyktes ikke med å sikre en overgang i forrige overgangsvindu og er nå ute av Arsenals Premier League, tropp.

Manchester United skal ha vært interessert i å hente kantspilleren Moussa Diaby fra Bayer Leverkusen i sommer, men overgangen ble aldri noe av, skriver Bild. United vendte i stedet sin oppmerksomhet mot Amad Diallo Traoré, som kommer til Old Trafford fra Atalanta i januar.

Mohamed Elneny har fått en ny vår i Arsenal denne sesongen, etter å ha vært lånt ut til tyrkiske Besiktas forrige sesong. Mikel Arteta vil imidlertid ikke diskutere en forlenging av egypterens kontrakt ennå. Det sier Arsenal-manageren på en pressekonferanse før torsdagens møte med Molde.

Chelsea-manager Frank Lampard og klubbens midtbanespiller N'Golo Kanté hadde nylig et møte om franskmannens fremtid i klubben. Det hevder Fabrizio Romano. 30-åringen skal ha vurdert mulighetene for en ny utfordring, mens Lampard skal ha gitt klart uttrykk for at han er sterkt ønsket med videre på Stamford Bridge. Inter og Real Madrid har vært koblet til Kante.

Dortmund-direktør Hans-Joachim Watzke bekrefter at Manchester United la inn bud på Jadon Sancho i sommer, skriver Tribal Football. Watzke hevder United feilbedømte Dortmunds situasjon i koronakrisen og at klubben aldri var interessert i eller avhengig av å selge. Han sier det ikke vil forandre seg neste sommer.