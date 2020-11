Torsdagens Premier League-rykter

Tottenham-stjerne nærmer seg ny kontrakt, Paul Pogba på vei bort fra Manchester United og Liverpool kan glemme Bayern-profil i januarvinduet.

Tottenham er i forhandlinger med Heung-min Son om en ny avtale. Ifølge The Guardian vil kontrakten vare fram til 2026 og angrepsspilleren vil få en lønn på rundt 200.000 pund i måneden hos londonklubben.

Manchester United planlegger angivelig å kvitte seg med Paul Pogba etter sesongen. Den 27 år gamle franskmannen går da inn i sitt siste kontraktsår med klubben, etter at United benyttet en opsjon på å forlenge den tidligere i høst, ifølge Talksport.

Juventus skal være åpne for å få til en avtale der Cristiano Ronaldo går til franske PSG, så lenge Neymar kommer motsatt vei, hevder Tuttomercato.

Cristiano Ronaldo holder imidlertid alle muligheter åpne og portugiseren vurderer også en retur til Manchester United, melder ESPN Argentina.

Georginio Wijnaldum har fortsatt ikke signert en ny kontrakt med Liverpool og står fritt til å forhandle med andre klubber over nyttår, skriver Liverpool Echo.

Wijnaldum har tidligere blitt koblet med Barcelona og trener Ronald Koeman har uttalt at midtbanespilleren kan være et alternativ for katalanerne, ifølge Sport.

Liverpool er en av flere klubber som har blitt koblet med Bayern Münchens David Alaba, men Bayern München kommer ikke til å selge østerrikeren i januar, selv om han er på utgående kontrakt i den tyske storklubben, melder Bild.

Midtstopper James Tarkowski nærmer seg trolig slutten på karrieren i Burnley, etter at han skal ha takket nei til tilbud om ny kontrakt. Tarkowski skal ha uttalt at det tilbudet han har fått ikke var i nærheten av godt nok og at han ikke har planer om å signere en ny avtale med The Clarets, melder Telegraph.

Arsenal skal være interessert i RB Leipzig-duoen Ibrahima Konate og Christopher Nkunku, hevder den tyske avisen Bild.

Mauricio Pochettino kobles med en retur til Premier League, men baskerklubben Athletic vurderer nå argentineren som ny hovedtrener, ifølge Marca.

Crystal Palace og Aston Villa skal begge være interessert i Benfica-vingen Fabio Baptista, melder Calciomercato.

Barcelona jobber fortsatt med å hente hjem midtstopperen Eric Garcia. Katalanerne skal være åpne for å kvitte seg med spillere for å gjøre plass til Manchester City-spilleren, skriver AS.

Aston Villa-backen Frederic Guilbert må trolig belage seg på en sesong med lite spilletid, selv om han takket nei til en overgang til Bournemouth tidligere i høst, skriver Football Insider.

Både Tottenham og Everton skal ha forsøkt seg med bud på Chelsea-stopper Kurt Zouma i forrige overgangsvindu, men de blå fra London ville ha så mye som 45 millioner pund for franskmannen, hevder franske L'Equipe.

Skotske Rangers er favoritter til å hente Jack Wilshere på gratis overgang, men både Fulham og Aston Villa kobles også med midtbanemannen, skriver The Sun.

