Torsdagens Premier League-rykter

Stjerne kobles med Premier League-retur, tre Tottenham-spillere på rivalens ønskeliste og Ole Gunnar Solskjær med klar melding om hva slags spillertype han ønsker seg.

Arsenal skal ha bli gitt muligheten til å signere Christian Eriksen, hevder ESPN. Dansken har ikke funnet seg til rette i italienske Inter og skal være tilgjengelig til redusert pris under et år etter at han forlot Tottenham.

Inter på sin side vil gjøre et forsøk på å hente spissen Olivier Giroud fra Chelsea i det kommende januarvinduet, ifølge Calciomercato.

LES OGSÅ: Glimt skal ha fått brev fra Real Madrid etter gullbragden: - Har fått bekreftet at det er ekte

Arsenal skal ha den ungarske Red Bull Salzburg-spilleren Dominik Szoboszlai på ønskelisten. Planen skal være å kjøpe midtbanespilleren, for så å låne ham tilbake til den østerrikske klubben, melder Football Insider.

Everton følger angivelig situasjonen til tre Tottenham-spillere før vinduet åpner i januar. Dele Alli, Paul Gazzaniga og Harry Winks er alle på radaren til den blå Liverpool-klubben, ifølge Football Insider.

Franske William Saliba er lei tilværelsen i Arsenal og skal være villig til å gå kraftig ned i lønn for å bli lånt ut til en annen klubb, skriver The Mirror.

LES OGSÅ: Zlatan ønsket å avslutte karrieren. Så endret en samtale alt: - Han vet hvordan han trigger meg

West Hams Declan Rice kobles stadig med Chelsea og midtbanemannen skal ha uttalt at han mener det er «viktig å vinne titler», ifølge Metro.

Jack Wilshere står fortsatt uten klubb etter at han ble frigitt av West Ham og sier at det ville vært en drøm å fått en ny sjanse i Arsenal, ifølge The Sun.

Superagent Mino Raiola sier så mange som 300 fotballspillere kan følge Tottenhams Gareth Bale og AC Milans Zlatan Ibrahimovic i å ta rettslige skritt mot dataspillutvikleren EA Sports for bruk av ansiktene deres i spillet FIFA, skriver Telegraph.

LES OGSÅ: Ferdinand med nådeløs leder-dom mot Solskjærs storkjøp: - Det er brutalt

Franske Eduardo Camavinga er én av klodens mest ettertraktede unggutter og nå har 18-åringen, som har blitt koblet med blant andre Real Madrid, satt i gang en kamp blant de største fotballagentene. Unggutten har nemlig avsluttet samarbeidet med sin agent og dermed står superagentene i kø for å representere 18-åringen, ifølge spanske AS.

Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær bekrefter på en pressekonferanse at han håper å signere en ny ving i løpet av neste overgangsvindu, melder Manchester Evening News.

LES OGSÅ: Sivert (23) ble beste nordmann i Fantasy Premier League sist sesong: Dette gjør han før tiende runde(+)

Daily Mail hevder at Everton-unggutten Thierry Small er ønsket av både Bayern München og Arsenal. Small skal ha kvaliteter som gjør at han minner om Bayern-kometen Alphonse Davies i spillestilen, ifølge avisen.

Reklame Black Week: De beste kuppene du gjør på Fjellsport-salget