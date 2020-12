Torsdagens Premier League-rykter

Kommer to gamle Premier League-stjerner inn istedenfor Wayne Rooney?

Aston Villas assistentmanager John Terry (39) seiler opp som en stadig mer sannsynlig kandidat til å overta etter sparkede Philip Cocu (50) i kriserammede Derby.

Og gjør Terry det, er det sannsynlig at han får med seg ekslagkompis Ashley Cole (39) i trenerteamet sitt, melder Daily Mirror. Cole spilte for Derby så seint som i fjor, før han bestemte seg for å legge opp som spiller.

Derby ligger helt sist på nivå to i England, etter bare én seier på de 15 første kampene denne sesongen. Ikke helt ukjente Wayne Rooney (35) er nå midlertidig manager for Derby etter at Cocu måtte pakke sakene sine i midten av november.

Werder Bremen utelukker et salg av den offensive midtbanespilleren Milot Rashica (24) i januar. Kosovaren ble blant annet koblet til Aston Villa i sommer. Sportsdirektør Frank Baumann sier til Bild at ingen av spillerne hans i Werder forlater skuta i vinter.

Ajax-stopper Perr Schuurs (21) sier ifølge Daily Mirror at han ikke er føler seg klar til å forlate klubben nå. Den nederlandske U21-landslagsspilleren har blitt koblet hyppig til skadeplagede Liverpool denne høsten.

En annen stopperprofil kan derimot gå mot en snarlig overgang, om vi skal tro The Sun. De mener å vite at Inter kan være klare for å selge den slovakiske midtstopperen Milan Skriniar (25) til Tottenham. Og en handel kan skje allerede i januar, ifølge den engelske tabloidavisa

Den tidligere England-profilen Paul Ince er ofte i mediene med kritiske bemerkninger til den nåværende generasjonen med spillere og managere. Denne gangen er det Giovani Lo Celso hos Premier League-topplaget Tottenham det går ut over.

I et intervju med Premier League Productions erkjenner Ince at Spurs fortjener å bli vurdert som en mulig vinner av ligaen. Men han legger til at manager José Mourinho ikke har råd til at spillerne gjør feilvurderinger på banen, noe Ince mener Lo Celso har gjort jevnlig, seinest i 0-0-oppgjøret mot Chelsea nylig.

Mourinho-forgjenger Mauricio Pochettino er den ledende kandidaten, foran Real Madrids reservelagstrener Raúl, dersom de helhvite fra Madrid bestemmer seg for å skille lag med Zinedine Zidane. Det skriver Marca.

Men om vi tro Talksport, så antas det at Pochettino heller vil trener Paris Saint-Germain. En mulighet for at argentineren kan erstatte Thomas Tuchel kan kanskje dukke opp.

Zidane skal på sin side ha mistet troa på flere spillere i Real Madrid-stallen, deriblant den tidligere Chelsea-stjernen Eden Hazard (29), rapporterer Sport.

ESPN melder samtidig at Zidane har støtte fra både klubbstyre og spillere for øyeblikket, men at klubbens tre neste kamper kan avgjøre den franske EM- og VM-vinnerens skjebne.

En trener som ser ut til å få i stand en forlengelse i jobben er West Ham-manager David Moyes. Sky Sports rapporterer at skotten nå er i forhandlinger om en lengre avtale med Hammers. Moyes' gjeldende kontrakt varer ut sesongen.

Det kan hende at Leicester gjenopptar interessen de har vist tidligere for Real Betis' defensive midtbanespiller William Carvalho (28). Det melder i alle fall den spanske tabloidavisa La Razón.

Til slutt tar vi med en betryggende beskjed som videreformidles av The Telegraph: Premier League kommer ikke til å gjøre forsøk på få tak i vaksiner til fotballspillere før andre deler av Englands befolkning

