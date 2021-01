Torsdagens Premier League-rykter

Spillet om Lionel Messi er i full gang.

Barcelonas presidentkandidat Agusti Benetido sier at han ikke tror Lionel Messi kommer til å forlenge sin nåværende kontrakt, som utløper til sommeren.

Samtidig melder Telegraph at Manchester City anser seg som å være lengst framme i køen i kampen om Messis signatur, om argentineren velger å forlate Barca om noen måneder.

I Spania melder imidlertid AS at Barcelona nå vurderer å starte et samarbeid med MLS i et forsøk på å overbevise Messi om å forlenge kontrakten. 33-åringen har tidligere sagt at han ønsker å spille i USA mot slutten av karrieren.

Everton forventer å motta bud fra PSG på Moise Kean, hvor spissen for øyeblikket er på utlån. Liverpool Echo skriver imidlertid at Merseyside-klubben ikke stresser med å bestemme seg for om 20-åringen har en fremtid på Goodison Park.

Arsenals Mesut Özil er på vei til tyrkisk fotball. DHA skriver at midtbanespilleren er enig med Fenerbahce om en kontrakt på 3,5 år.

Samtidig sier tyskerens agent at fremtiden til 32-åringen vil bli bestemt snart. ESPN skriver at Özils førsteprioritet er å bli i Arsenal til kontrakten utløper i sommer.

Tottenham er trygge på at Heung-min Son vil signere en ny kontrakt som binder ham til klubben også etter 2023, skriver Telegraph.

Sky Sports skriver at West Bromwich er kommet langt i samtalene for å få Robert Snodgrass til klubben.

Manchester United-spiss Marcus Rashford er ifølge en uavhengig researchgruppe den mest verdifulle spilleren i verden. Estimert overgangsverdi: 165 millioner euro, skriver CIES Fotball Observatory.

Wolverhampton vurderer ifølge Daily Mail å hente tilbake den italienske spissen Patrick Cutrone. 23-åringen er for tiden på lån i Fiorentina, men kan nå bli hentet tilbake til Premier League som følge av skaden til Raul Jimenez.

Middlesbrough, Stoke og Swansea er alle interesserte i en låneavtale for Tottenhams 20-åring Jack Clarke, ifølge Sky Sports.

