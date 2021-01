Torsdagens Premier League-rykter

Manchester United kobles til Atletico Madrid-back.

Den engelske storklubben skal ha vist interesse for den engelske høyrebacken Kieran Trippier, men klubben skal ha tatt et valg om å ikke jakte spilleren i dette overgangsvinduet. Årsaken er usikkerheten knyttet til Trippiers utestengelse for brudd på bettingreglene til Det engelske fotballforbundet (FA), skriver Manchester Evening News. Trippier ble i desember utestengt i i ti uker, men har anket avgjørelsen. Manchester United vil imidlertid ikke ta noen sjanser, hevder lokalavisen.

Jesse Lingard blir ikke satset på i Manchester United og skal nå være på vei bort fra klubben. Sky Sports melder at Lingards representanter skal ha vært i kontakt med Ligue 1-klubben Nice for å diskutere et mulig låneopphold. Kanalen hevder at det er ventet at Nice vil komme med en formell henvendelse neste uke.

Brighton planlegger å tilby Tariq Lamptey en ny kontrakt, skriver fotballjournalisten Fabrizio Romano på Twitter. En rekke klubber skal være interessert i å hente Lamptey til sommeren, men Brighton håper altså å beholde den tidligere Chelsea-spilleren som har imponert i Premier League denne sesongen.

Liverpool Echo hevder at Liverpool skal være interessert i midtstopperen Ben White i Brighton. Den regjerende seriemestere speidet på White en rekke ganger da han spilte for Leeds forrige sesong og lot seg imponere. Klubben skal fortsatt følge nøye med på White, men lokalavisen mener det virker mest sannsynlig at Liverpool ikke vil prøve seg på White eller noen andre spillere før eventuelt til sommeren.

Tottenham skal være i ferd med å låne ut 20 år gamle Jack Clarke. Vingen som tidligere har spilt for Leeds har foreløpig ikke klart å spille seg inn i Jose Mourinhons lag og skal nå være på vei til Championship-klubben Stoke på lån. Football.London skriver at partene skal være svært nære en avtale.

Jack Wilshere har fortsatt til gode å finne seg en ny klubb etter at han forlot West Ham i fjor, men nå kan han komme til å få et tilbud om en kontrakt av Bournemouth, skriver Daily Mail. Wilshere skal ha imponert på prøvespill hos Championship-klubben og det kan går mot at partene blir enige om en korttidsavtale.

