Torsdagens Premier League-rykter

Erling Braut Haaland er ønsket i Premier League.

Det er kanskje ikke overraskende at Haaland blir koblet til flere Premier League-klubber etter at nordmannen virkelig har levert varene i tyske Dortmund. Ifølge nettstedet 90 Min er Manchester City blant klubbene som ønsker å signere Haaland. Den engelske serielederen skal på spissjakt i sommer og nordmannen kommer høyt opp på deres ønskeliste, ifølge nettstedet.

Også Chelsea blir koblet til Haaland og kan være blant klubbene som vil være med i jakten på nordmannen allerede til sommeren. Chelsea-manager Thomas Tuchel nekter imidlertid å kommentere spekulasjonene, skriver ESPN. Chelsea blir også koblet til Dauot Upamecano i RB Leipzig, men tyskeren akter heller ikke kommentere de ryktene.

Tottenham følger nøye med på den danske midtbanespilleren Mikkel Damsgaard i Sampdoria, melder italienske Tuttosport. Også Juventus viser interesse for dansken som har imponert i Serie A denne sesongen. Sampdoria skal ha betalt 6 millioner euro for dansken i fjor sommer, men verdien skal nå ha økt betraktelig.

Raphinha har hatt en god sesong for nyopprykkede Leeds United. Det skal flere klubber ha lagt merke til, blant dem Liverpool. France Football melder nemlig at Merseyside-klubben skal være interessert i å signere 24-åringen til sommeren. Leeds kjøpte Raphina for 17 millioner pund fra franske Rennes i fjor sommer.

Tidligere Chelsea-stopper John Terry jobber i dag som assistenttrener i Aston Villa, men kan snart komme til å få tilbud om en managerjobb. Birmingham Mail skriver at Terry er på listen over mulige kandidater til å ta over sjefsstolen hos Bournemouth.

AC Milan har Diogo Dalot på lån fra Manchester United denne sesongen, men nå håper de å kunne gjøre overgangen permanent etter å ha latt seg overbevise av høyrebackens prestasjoner, skriver Calciomercato. Det hevdes at portugiseren også skal være positiv til en slik løsning.

