Torsdagens Premier League-rykter

Manchester City jakter Dortmund-duo, Norwich-back på radaren til flere storklubber og Juan Mata aktuell for Serie A.

Sevilla-stopper Jules Koundé har over lengre tid blitt koblet til Manchester United, men ifølge Daily Mail ønsker ikke de røde djevlene å betale utkjøpsklausulen som skal ligge på 68 millioner pund.

Manchester City vurderer å tilby Borussia Dortmund i overkant av 100 millioner pund til sommeren for Dortmunds Erling Braut Haaland og Giovanni Reyna, skriver 90 min.

Ifølge Daily Star kan den tyske storklubben se seg villig til å selge Haaland etter sesongen, men at de vil kreve opp til 150 millioner pund. Også Chelsea, Manchester United og Liverpool hevdes å være interessert i nordmannen, som skal ha en klausul i kontrakten som gjør at han kan forlate Dortmund for 70 millioner pund fra og med sommeren 2022.

Jesse Lingard har gjort sakene sine bra siden han dro på lån til West Ham. Ifølge Daily Express har også Leicester latt seg imponere, og kan finne på å gi London-klubben kamp om 28-åringen dersom han forlater Manchester United permanent.

Sky Sports melder at Dean Henderson stadig blir mer frustrert over andrekeeper-rollen i Manchester United. Skal vi tro Daily Express verdsetter klubben 23-åringen til 40 millioner pund dersom de skulle finne på å selge ham.

En annen som kan være på vei ut portene på Old Trafford er Juan Mata. Manchester Evening News skriver at klubben ikke kommer til å forlenge kontrakten som går ut til sommeren, og The Sun hevder at både Juventus, Inter og Roma er interessert i å hente ham gratis til sommeren.

Norwich-backen Max Aarons er ifølge engelske aviser et hett navn blant flere toppklubber i Europa. Bayern München, Barcelona, Everton og Manchester United meldes alle å være interesserte i 21-åringen. Ifølge The Sun skal også Roma ha fått avslått et bud i januarvinduet.

Patrick van Aanholts kontrakt med Crystal Palace går ut etter sesongen, og skal vi tro Football Insider har nederlenderen startet opp samtaler med en ikke-navngitt Champions League-klubb.

Paulo Gazzaniga ble i januarvinduet lånt ut til spanske Elche fra Tottenham. Football Insider skriver at London-klubben nå planlegger å selge målvakten på permanent basis etter sesongen.

