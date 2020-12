Torsdagens Premier Leauge-rykter

Paul Pogbas dager i Manchester United virker å være talte.

Franskmannens agent Mino Raiola rykket ut like før Manchester Uniteds skjebnekamp mot Leipzig og sa at Pogbas dager i klubben er over, og midtbanespilleren kobles nå til flere storklubber.

ESPN skriver imidlertid at United nå skal være i tvil om Real Madrid og Juventus har råd til å signere 27-åringen.

Chelsea er én av fire potensielle klubber som agenten til David Alaba skal ha blinket ut for sin klient om han forlater Bayern München i sommer. De andre klubbene er Real Madrid, Barcelona og PSG, skriver Bild.

Neymar hevder han aldri har vurdert å forlate Paris Saint-Germain. Det skriver den franske storklubben L'Equipe.

Samme avis skriver også at klubbpresident Nasser al-Khelaifi er trygg på at både Neymar og Kylian Mbappé vil bli enige om hver sin nye kontrakt med klubben.

Tidligere Arsenal-manager Arsene Wenger sier at et eventuelt kjøp av Lionel Messi ville brakt PSG ut av finansiell balanse. Det skriver Goal.

Barcelonas presidentkandidat Jordi Farre sier at Lionel Messi vil signere en ny kontrakt påfølgende dag om han vinner valget 24. januar. Det skriver spanske Sport.

Bayern München forbereder et bud på Barcelonas nederlandske midtbanespiller Frenkie de Jong, ifølge Mundo Deportivo.

Football Insider skriver at Wolverhampton har blitt tilbudt muligheten til å signere brasilianske Hulk som en erstatter for skadde Raul Jimenez.

Arsenal og Wolverhampton er to av flere klubber som følger utviklingen til Valencias uruguayanske spiss Maxi Gomez, skriver Daily Mail.

Speidere fra både Arsenal, Tottenham, Everton og Manchester United vil være på plass torsdag for å følge Bayer Leverkusen-stjernen Leon Bailey i Europa League-oppgjøret mot Slavia Praha. Det skriver Daily Mail.

Tyske Bild skriver at PSV-spiss Donyell Malen (21) topper ønskelisten til Borussia Dortmund dersom den storklubben mister Jadon Sancho neste år.

Wolverhampton og Burnley er interessert i å hente Stoke-spissen Tyrese Campbell, men Championship-klubben har allerede fortalt skotske Rangers at 20-åringen ikke er til salgs i januar. Det skriver Football Insider.

Helt til slutt tar vi med at MLS-laget Toronto FC nå har i gang med intervjuer rundt managerrollen i klubben. Ifølge Boston Globe har både Laurent Blanc og Patrick Vieira vært i samtaler om jobben.

