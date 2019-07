Tortol Lumanza er ferdig i tyrkisk fotball. Nå ønsker han seg tilbake til Norge

Bekrefter at han er i samtaler om en retur til Stabæk.

Tortol Lumanza er ferdig i tyrkiske Osmanlispor. Det bekrefter den belgiske midtbanespilleren til Nettavisen. Han signerte for den tyrkiske klubben etter et opphold i Stabæk mellom 2017 og 2018.

Nå forteller han at en retur til Stabæk fort er neste stoppested for 25-åringen:

- Til syvende og sist, nå som jeg står uten kontrakt så vil jeg spille, jeg vil ha det gøy. Jeg vil ha muligheten til å vise mine kvaliteter gang etter gang og komme til et stabilt miljø. Stabæk er et stabilt miljø som jeg kjenner, sier Lumanza til Nettavisen.

På torsdag var han ute på Instagram og bekreftet at «kapitlet var over» i Osmanlispor.



- Detaljer som må ordnes

Han bekrefter at han allerede har innledet samtaler med Stabæk, og at det kan gå mot en retur til Nadderud:

- Det har vært samtaler, jeg tror det er en stor sjanse for at vi kommer til en avtale. Det er noen detaljer som må ordnes, og så håper jeg at jeg kan komme tilbake.

Midtbanespilleren forteller at det er flere klubber som er på banen, men at han anser en retur til Stabæk som «en prioritet» denne sommeren.

- Jeg er 25 år og dette er det riktige steget. Det er ikke slik at jeg anser det som noen siste utvei, jeg vil ha litt stabilitet dette året, sier Lumanza.

- Derfor blir det bra å kunne vise kvalitetene mine kamp inn og kamp ut, og vise folk at jeg er bedre nå enn da jeg dro.

Han er uansett klar på at det per nå ikke eksisterer noen formell avtale mellom han og Stabæk:

- Ingenting er spikret ennå. Jeg gir min mening, og til alt er på papir og signert så er dette kun en teori og en mening. Så la oss se hva som skjer.

- Har du et tilbud fra Stabæk?

- Det kan jeg ikke si. Men det jeg kan si er at vi diskuterer detaljer. Når et formelt tilbud kommer, der disse detaljene er fikset, så signerer jeg.

Nettavisen har ikke klart å komme i kontakt med Stabæks sportssjef, Inge André Olsen, fredag kveld.

Konflikt

Lumanza forlot Stabæk etter en konflikt med klubben. Den gangen nektet belgieren å møte på trening med Stabæk, og sportssjef Inge André Olsen fortalte VG at oppførselen fra midtbanejuvelen var «lavmål».

Spilleren selv er tydelig på at konflikten med Stabæk er blitt lagt bak de begge:

- Jeg forlot Stabæk etter en konflikt med Inge, men jeg anser Stabæk som mitt hjem. hvilket hjem er det som ikke har krangler? Jeg kom meg over det veldig fort. Jeg var ikke glad for det, men jeg måtte gjøre det som var riktig for meg på det tidspunktet, sier Lumanza.

- Akkurat da ville jeg ta det neste steget, men Inge ønsket jeg skulle bli. Men hjem er fortsatt hjem. Og om det virkelig er et hjem, så kommer man seg over det. Vi har et forhold, jeg kjenner Inge og han kjenner meg.

Midtbanespilleren rakk å få med seg 28 kamper i Eliteserien, og fant veien til nettmaskene to ganger. Han forteller at han overhode ikke er fornøyd med de manglende målpoengene han hadde i Stabæk-drakta.

- Jeg ble god i Norge mot slutten, og følte jeg ikke hadde statistikken å vise til. Det er veldig spennende for meg om det skjer, og jeg liker Norge, så la oss se hva som skjer, sier belgieren.

Lumanza har også erfaring fra de belgiske landslagene. Han har representert «The Red Devils» på U16, U17, U18 og U19-nivå.