Tortol Lumanza på vei tilbake til Stabæk

Den belgiske midtbanejuvelen landet på Gardermoen tirsdag.

Etter det Nettavisen kan erfare har Tortol Lumanza bestemt seg for å returnere til Stabæk, og er enig med gamleklubben om en kontrakt som om kort tid binder ham til klubben på Nadderud.

Lumanza bekreftet forrige uke til Nettavisen at han var i diskusjoner med Stabæk etter at han hadde blitt frigitt fra sin kontrakt med tyrkiske Osmanlispor.

Stabæk solgte, som kjent, Lumanza til den tyrkiske klubben i 2017 etter en konflikt mellom spilleren og sportssjef Inge André Olsen.

På plass i Norge

Ifølge Nettavisens informasjon så skal Lumanza ha tatt farvel med Tyrkia tidlig tirsdag morgen, og landet på Gardermoen på formiddagen. Han vil etter all sannsynlighet sette penn til papir med klubben fra Nadderud senere tirsdag.

- Til syvende og sist, nå som jeg står uten kontrakt så vil jeg spille, jeg vil ha det gøy. Jeg vil ha muligheten til å vise mine kvaliteter gang etter gang og komme til et stabilt miljø. Stabæk er et stabilt miljø som jeg kjenner, sa Lumanza til Nettavisen forrige uke.

Lumanza bekreftet den gangen at det ikke forelå et offisielt tilbud fra Stabæk, men at de «diskuterte detaljer»:

- Når et formelt tilbud kommer, der disse detaljene er fikset, så signerer jeg, fortlate Lumanza. Nå ser det ut til at de detaljene er i orden, og det er duket for en retur til Eliteserien for den belgiske publikumsyndlingen.

Store utskiftninger

Med Lumanza inn dørene så betyr det at Stabæk allerede har sikret seg fire nye spillere inn mot andre delen av 2019-sesongen av årets eliteserie.

Tidligere i sommer har Yaw Amankwah og Sammy Skytte meldt seg klare for klubben på Nadderud. Den japanske angriperen Kosuke Kinoshita har også blitt hentet til Bærum.

Klubben har tatt farvel med Tobias Børkeeiet denne sommeren, etter at midtbanestjernen denne sommeren signerte for danske Brøndby. Tidligere har det også blitt klart at midtstopper Madis Vihmann er ferdig i klubben.

Nettavisen var tirsdag i kontakt med Tortol Lumanza, men han ønsket ikke å kommentere Nettavisens opplysninger.



Nettavisen har tirsdag også forsøkt å få kontakt med Stabæks sportssjef, Inge André Olsen, men han har foreløpig ikke svart på henvendelsene.