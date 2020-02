Totalkollaps fra Vipers i mesterligaoppgjøret mot CSM Bucuresti

Vipers ledet 22–18 med åtte minutter igjen i mesterligakampen mot CSM Bucuresti, men kollapset fullstendig og tapte 23–25. Dermed er veien til avansement lang.

For selv om Vipers manglet Heidi Løke, Emilie Hegh Arntzen, Linn Sulland, Ragnhild Valle Dahl, Josefine Intelhus og Karoline Thomassen, lå de an til å ta en knallsterk seier over rumenske CSM Bucuresti på hjemmebane lørdag.

Med åtte minutter igjen var de foran med fire mål (22-18), men så viste Cristina Neagu hvorfor hun har blitt kåret til verdens beste håndballspiller tidligere. Hun scoret tre strake mål til 21-22 og scoret fem av CSMs siste åtte mål. De tre andre sto Itana Grbic for.

Gjestene fra Romania scoret sju av kampens åtte siste mål og vant til slutt 25–23. Neagu ble soleklar toppscorer med 14 mål. I tillegg hadde hun fem målgivende pasninger.

Tapet gjør at avansement for Vipers nå ser meget tøft ut. De er to poeng bak CSM Bucuresti, som ligger på den viktige 4.-plassen som gir avansement, med tre kamper igjen. Rumenerne møter tabelljumbo Ferencvaros i neste kamp, mens Vipers møter toer Esbjerg.

Ledet til pause

Et skadeplaget Vipers gikk ut i 100 og satte fart og kontret hver gang de hadde muligheten. I tillegg var de flinke til å utnytte to overtall i starten av kampen. Det gjorde at de ledet 9–4 etter 14 minutter.

Vipers sto godt i forsvar mot gjestene de første 18–19 minuttene av den første omgangen. Superstjernen Neagu, som ble kåret til verdens beste i 2013, sto bak nærmest alt gjestene skapte i den første omgangen og scoret seks av de åtte første målene for Bucuresti. Utenom det klarte ikke gjestene å skape stort.

Så begynte Vipers å slurve. 11-6 ble fort til 11-9 og etter to strake straffebom og unøyaktighet. Lagene gikk til pause på 12-11-ledelse.

Tre kjappe på rad

Lagene fortsatte å følge hverandre tett etter sidebyttet. Etter halvspilt 2. omgang var lagene like langt på 17-17, før Vipers scoret tre kjappe og var foran 20-17. Da tok gjestene timeout.

Det så ut til å hjelpe i en liten periode, Bucuresti nærmet seg og var bare to mål bak på 18-20 før Vipers kontret inn to mål i undertall med åtte minutter igjen. Da ledet Vipers 22-18.

Men Bucuresti ga seg ikke. På to minutter scoret de tre mål og reduserte til 21-22. Da tok Vipers-trener Ole Gustav Gjekstad timeout.

Likevel fortsatt gjestene storspillet. Minuttet etter timeouten var de foran 23-22. Da var det igjen tre minutter.

Vipers klarte ikke å komme tilbake i kampen. På 24-23 til Bucuresti hadde hjemmelaget en siste mulighet, men den bommet de på. Marta Tomac prøvde å spille inn på linjen, men pasningen ble brutt. Og med to sekunder igjen fastsatte Grbic sluttresultatet til 25-23.

