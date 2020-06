Totalt fire straffespark da Strømsgodset slo Sarpsborg

Dommer Ola Hobber Nilsen pekte på ellevemetersmerket ikke bare én, to eller tre, men fire ganger i femmålsdrama i Sarpsborg.

SARPSBORG - STRØMSGODSET 2-3:

Vertene jaktet både sine første mål og sine første poeng for sesongen, men Sarpsborg-trener Mikael Stahre måtte ta til takke med det første i det som en real straffesparkbonanza torsdag kveld.

Svensken fikk se sitt lag spille til tider godt før pause, men en straffemiss og to straffespark imot ble utslagsgivende.

- Det er klart at det fotballmessig er et mareritt i første omgang. Vi gjør alt rett de første 25 minuttene. Vi gjør sakene våre bra, så bommer vi på straffespark og så får de to straffespark på to minutter. Det jeg er mest forbanna for er at vi spiller som det er ti minutter igjen av kampen etter 2-0, for om de gjør 3-0 så er det over, sa Stahre til Eurosport på vei inn i garderoben.

Hans lag maktet å redusere etter hvilen og sette inn en sluttspurt, men forspranget fra den første omgangen ble for stort å ta igjen, og gjør at hans lag fortsatt ligger helt sist i Eliteserien.

Det får kaptein Joachim Thomassen til å fyre etter kampen.

- «Fucking joke» de der jævla målene vi slipper inn, sier kapteinen til Eurosport, før han legger til.

- Vi var bunnsolide i sesongåpningen, og Nå har vi sluppet inn fire, fem pissemål. Det må vi bare luke bort med en gang, fortsetter 32-åringen.

IKKE FORNØYD: Sarpsborg-kaptein Joachim Thomassen var ikke glad etter at hans lag tapte 2-3 mot Strømsgodset. Foto: Christoffer Andersen (NTB scanpix)

- Maigaard-dobbel

Sarpsborg kom til oppgjøret uten verken mål eller poeng på to serierunder, men kunne knapt fått en bedre mulighet enn da dommer Ola Hobber Nilsen pekte på straffemerket etter 11 minutter.

Mustafa «Mos» Abdellaoue gikk over ende inne i feltet etter at Niklas Gunnarsson hadde vært for røff i duellen, men Ole Jørgen Halvorsen sviktet, for en gang skyld, fra ellevemetersmerket.

Kantspilleren er som regel svært sikker fra straffemerket, men torsdagens forsøk ble reddet av Godset-keeper Viljar Myhra.

Stahres mannskap har hatt en tung åpning på sesongen, men åpnet oppgjøret mot Strømsgodset godt.

Etter 24 minutter kom Mohamed Ofkir til skudd, men også da var Myhra på plass og reddet.

Gjestene fra Drammen spiste seg mer og mer inn i oppgjøret, og etter en halvtime pekte Hobber Nilsen på straffemerket igjen.

Sulayman Bojang felte en Godset-spiller, og danske Mikkel Maigaard sendte gjestene i føringen på Sarpsborg stadion.

Kampen var knapt kommet i gang igjen etter scoringen da det var duket for oppgjørets tredje straffespark.

Et skudd fra Lars-Jørgen Salvesen smalt i armen på Bjørn Inge Utvik, og Maigaard benyttet seg dermed av muligheten til å bli tomålsscorer.

- Vi fikk egentlig en bra start på kampen og hadde mye bra spill. Så scorer de på begge sine straffer og da blir det tungt, men vi er jo med i matchen, sa Halvorsen til Eurosport i pausen.

Kampleder Hobber Nilsen dømte dermed tre straffespark på totalt 20 minutter - samtlige riktig idømt, ifølge tidligere Eliteserie-dommer Svein-Erik Edvartsen.

Flere straffespark

Kristoffer Tokstad kom til en god mulighet like etter pause, før Halvorsen var involvert i motsatt ende da lagkamerat «Mos» brakte spenning i kampen.

Et innlegg fant den 31 år gamle spissen, som headet inn 1-2 og samtidig scoret Sarpsborgs første mål i Eliteserien denne sesongen.

De 200 fremmøtte i Sarpsborg hadde imidlertid knapt funnet setene før Johan Hove igjen hadde sendt gjestene opp i en tomålsledelse.

David Mitov Nilsson reddet først alene med Salvesen, men Hove plukket opp nedfallsfrukten og satte inn 3-1.

Myhra i Godset-målet viste seg deretter fram med flere avgjørende redninger, men etter 79 minutter måtte han kapitulere da Hobber Nilsen igjen pekte på straffemerket etter en hands.

Denne gangen var det Sondre Fosnæss Hanssen som blokkerte et innlegg med hånda, og i motsetning til Halvorsen var «Mos» sikker fra straffemerket da han reduserte til 2-3.

Stahre kastet innpå blant andre Jørgen Strand Larsen utover i den andre omgangen, men verken han eller noen av lagkameratene maktet å sette inn utligningsmålet som ville gitt sesongens første poeng.