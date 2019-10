Tottenham berget uavgjort mot Watford etter grusom keepertabbe

Dele Alli reddet ett poeng for Tottenham i lørdagens kamp etter nok en skuffende prestasjon av Mauricio Pochettino sine menn.

TOTTENHAM-WATFORD 1-1

Tottenham tok imot Watford til kamp lørdag ettermiddag. I teorien høres en hjemmekamp mot tabelljumboen i utgangspunktet ut som en anledning til å snu en tung periode, men fotball er som kjent så mye mer enn teori.

Det er også praktisk utførelse. Lørdagens kamp ble nok et bevis på nettopp det.

Watford sjokkerte hjemmelaget allerede etter seks minutter spill på Tottenham Hotspur Stadium. Abdoulaye Doucoure gikk på et strålende løp og satte ballen kontant i nettet fra ti meter, etter strålende forarbeid av Daryl Janmaat.

- Fantastisk mål, konkluderte Trevor Morley i TV2-studioet i pausen.

TV2-ekspert Petter Myhre fulgte opp med å kritisere Tottenhams forsvarsspill. Den bakre fireren reagerte sent og plukket ikke opp løp inne i egen boks.

- Det er sløvskap. De sover, de er ikke på, sa Myhre.

BBC-ekspert Garth Brooks regelrett slaktet Tottenhams underveis i kampen mot Watford.

- Stadion deres er den beste i verden. Pochettino må være tydelig til spillerne sine og spørre hvem som vil vinne? Hvis du ikke ønsker det, så må du gå. Det er en vits, skriver Brooks hos BBC.

I LEDELSEN: Abdoulaye Doucoure setter inn 0-1-målet til Watford borte mot Tottenham. Foto: Jonathan Brady (Pa Photos)

VAR-dramatikk

Etter gjestenes tidlige scoring skulle det meste handle om Tottenham. Hjemmelaget anført av en for dagen frisk Dele Alli, presset på for utlikning på eget gress.

Til tross for press og mye ballinnehav førte ikke det til de store sjansene for Mauricio Pochettino sine menn.

Så skulle dramatikken tilta, men det var ikke en Tottenham-sjanse som skulle skape diskusjon. Etter 38 minutter gikk Gerard Deulofeu i bakken etter en felling av Jan Verthongen helt nede ved dødlinja. Spanjolen ble tydelig hindret og fellingen kunne mistenkelig likne på et straffespark, da Verthongen aldri var nær ballen.

Etter en VAR-sjekk valgte kampens dommer Chris Kavanagh å vinke spillet videre.

Det fikk flere til å reagere.

- Straffe. Jeg mener det er klar straffe. Det største problemet for meg er at det virker som dommerne lar være å blåse på grunn av VAR. For meg er dette en soleklar straffe. Myhre, sa i TV2-studio.

- Det fungerer ikke for straffesituasjoner i det hele tatt. En klar straffe. Det fungerer ikke, fulgte Morley opp med

Manglet viktige brikker

Tottenham måtte klare seg uten en skadet Christian Eriksen. I tillegg ble Heung-min Son plassert på benken etter landskamp i Nord-Korea og en lang reise.

I pausen så Pochettino seg nødt til å kaste innpå Son.

Sør-koreaneren skulle vise seg å bli et aktivum umiddelbart etter pause.

Etter 49 minutter trakk innbytteren seg inn i banen fra høyrekanten og hamret løs mot Watford-målet. Skuddet fra litt skrått hold smalt i tverrliggeren via sine fingertupper og ut.

Minuttet etterpå fikk Watford en stor mulighet. En kontring anført av Deulofeu endte med en pasning på tvers av målet. Kun en viktig sklitakling av Verthongen hindret Roberto Pereyra å sette ballen i nettet.

Watford fikk etterhvert store rom å kontre i, men gjestene utnyttet mulighetene på svakt vis.

BETENKT: Mauricio Pochettino var betenkt underveis i kampen mot Watford. Foto: Glyn Kirk (AFP)

Presset på for scoring

Inne i avslutningskvarteret våknet hjemmelaget endelig litt til liv igjen. Et skudd ble blokkert til corner etter 75 minutter. Watford sto imot og ryddet unna de tre påfølgende Tottenham-cornerne.

Hjemmelaget fortsatte å pumpe innlegg inn i boksen og radet opp en mengde dødballer. Watford forsvarte seg heroisk og frustrerte hjemmelaget som etterhvert gikk tom for ideer offensivt.

Etter 86 minutter kom endelig utlikningen etter en grusom keepertabbe fra Ben Foster. Watford-keeperen gjorde en fæl inngripen da han glapp ballen rett til Dele Alli som enkelt kunne sette ballen i det åpne målet.

Scoringen ble sjekket av VAR for en mulig hands, men ble til slutt godkjent.

Tottenham presset på for vinnermålet de siste minuttene, men maktet ikke å sette inn den avgjørende scoringen som ville gitt dem tre viktige poeng.

Kampen endte med 1-1 og poengdeling.