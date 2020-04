Tottenham betaler full lønn til sine ansatte

Tottenham vil likevel gi sine ansatte full lønn i månedene april og mai. Dermed omgjør klubben vedtaket om 20 prosent lønnsreduksjon.

Tottenham har måttet tåle hard kritikk etter at klubbens personale er blitt permittert under koronakrisen samtidig med at lagets spillere har beholdt sine millionlønninger.

Nå snur Premier League-klubben og opplyser mandag at samtlige 550 ansatte som tidligere har fått beskjed om en lønnsnedgang på 20 prosent kommer til å få full lønn i april og mai.

– Vi har bestemt at alle i staben som ikke er spillere, enten det er fulltid, deltid eller permitterte, vil få 100 prosent lønn for april og mai. Det er kun styret som vil få lønnskutt, skriver klubben i en uttalelse .

– Med tanke på våre tilhengeres følelser rundt ordningen vil vi ikke ta i bruk de gjeldende jobbrelaterte tiltakene i forbindelse med korunaviruset som gjelder ut mai, heter det.

