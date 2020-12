Tottenham fikk trøbbel mot Crystal Palace. Mourinho sier han advarte spillerne

Harry Kane scoret igjen, men Spurs rotet bort seieren etter voldsomt press.

CRYSTAL PALACE - TOTTENHAM 1-1:

Serielederen måtte ta til takke med kun ett poeng i søndagens London-derby mot Crystal Palace. Tottenham startet kampen bra og tok ledelsen etter scoring av Kane midtveis i første omgang, men hjemmelaget slo tilbake.

Crystal Palace la Tottenham under et voldsomt press og Jeff Schlupp sørget for 1-1 da han utlignet ti minutter før slutt.

Tottenham-manager Jose Mourinho forteller til BBC at han advarte spillerne om presset som ventet fra Palace i den andre omgangen.

- Jeg har erfaring i fotballen og i Premier League. Jeg sa til spillerne hva som kunne skje og det skjedde, sier Mourinho.

Portugiseren forklarer at spillerne hans burde ha tatt med kontroll over ballen etter hvilen, men i stedet slapp de Palace tilbake inn i kampen. Det skuffer Mourinho.

- Jeg er aldri fornøyd med ett poeng. Vi går for å vinne hver eneste kamp. Noen ganger så vinner vi ikke på grunn av motstanderen, andre ganger vinner vi ikke fordi vi burde ha gjort det bedre. I dag føler jeg at det er en blanding av de to, forklarer Tottenham-sjefen.

Kane scoret igjen



Tottenham så ut til å rykke fra i toppen av Premier League da Kane sendte gjestene opp i ledelsen etter 23 minutter i søndagens oppgjør mot Crystal Palace.

Målet kom etter at Palace-keeper Vicente Guaita ikke klarte å hindre Kanes skudd midt på mål fra nærmere 30 meter.

Hjemmelaget slo imidlertid hardt tilbake og skapte store problemer for Tottenham utover i kampen.

Crystal Palace produserte en rekke store sjanser og til slutt utlignet Jeff Schlupp ti minutter før slutt.

Spurs forsøkte å slå tilbake i de siste ti minuttene og kunne fort ha stukket av med samtlige tre poeng. Gjestene traff nemlig treverket to ganger mot slutten av kampen og Kane var også svært nær scoring, men denne gangen hang Guaita med på notene.

Målvakten var nær med å ende opp som syndebukk, men ble i stedet helten for Crystal Palace. Kampen endte til slutt 1-1 på Selhurst Park.

Tottenham topper fortsatt Premier League med deres 25 poeng, men Liverpool har nå mulighet til å gå forbi Spurs med seier mot Fulham søndag kveld.

