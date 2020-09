Tottenham gikk på skuffende tap i sesongåpningen

Dominic Calvert-Lewins hodestøt ble avgjørende da Tottenham gikk målløse av banen hjemme mot Everton.

TOTTENHAM - EVERTON 0-1:

Det ble en tung kveld på jobben for Jose Mourinho og Tottenham. Hvittrøyene stanget og stanget, men fikk i ballen i mål hjemme mot Everton søndag kveld.

TV 2-ekspert Petter Myhre var ikke nevneverdig imponert av hjemmelagets opptreden, og var blant annet kritisk til aggressiviteten og entusiasmen Spurs utviste på stillingen 1-0 til Everton.

- Jeg savner mer entusiasme og aggressivitet når de har muligheten til å vinne igjen ballen på Evertons halvdel, forklarte eksperten.

KRITISK: Petter Myhre var ikke nevneverdig imponert over Tottenhams prestasjon hjemme mot Everton. Foto: Fredrik Hagen / NTB scanpix

Dermed kunne Dominic Calvert-Lewin smykke seg med tittelen som matchvinner, da han satte inn kampens eneste mål med et nydelig hodestøt etter 55 minutters spill.

Nye fjes

Både Everton og Tottenham har vært aktive på overgangsmarkedet denne sommeren, og begge lag sendte flere nyervervelser på banen i sesongåpningen.

Èn det har vært knyttet stor spenning til er Evertons James Rodriguez, som de siste årene har vært innom storklubber som Bayern München og Real Madrid.

Les også: Rodríguez-overgangen i boks for Everton

Det var to relativt forsiktige lag som entret Tottenham Hotspur Stadium søndag kveld. Everton så mye til ballen i åpningskvarteret, uten at noen av lagene truet de to burvokterne nevneverdig.

Vanvittig miss

Åpningskvarteret i London var med andre ord ikke det helt store. Men, i det 16. spilleminutt kom den første scoringsmuligheten, og den var gigantisk.

Richarlison ble nemlig forært en kjempemulighet da Tottenhams Harry Winks slo en forferdelig feilpasning bakover i banen. Brasilianeren snappet ballen og var plutselig alene med Tottenhams keeper. Evertons nummer syv rundet Hugo Lloris, men mistet balansen og skjøt over fra skrått hold.

Alene foran mål sto imidlertid Calvert-Lewin, som enkelt kunne ha gitt Everton ledelsen om han hadde mottatt ballen.

- Et fryktelig valg, utbrøt TV 2-ekspert Petter Myhre.

KJEMPESJANSE: Richarlison var svært nære ved å gi Everton en tidlig ledelse i sesongåpningen borte mot Tottenham Foto: Adam Davy

Stillingskrig

Etter 23 minutter førte Tottenham seg opp i sjansestastikken. Heung-min Son mottok ballen på hjørnet av 16-meteren, og prikket et innlegg mot lengste det lengste hjørnet.

Der kom en flyvende Harry Kane, som var centimeter unna å sette ballen i mål. Tottenham hevet seg med andre etter den forsiktige åpningen, og yppet seg flere ganger gjennom Son.

Kvarteret før pause var Tottenhams nummer syv frempå igjen. Kantspilleren slo gjennom til Dele Alli, som fyrte løs fra 17 meters hold. Jordan Pickford vartet opp med en solid redning, og slo ballen til hjørnespark.

TENDENSER: Dele Alli fyrte løs fra 15 meters hold, og kunne fort gikk Tottenham ledelsen etter en drøy halvtimes spill. Foto: Catherine Ivill

Få minutter senere viste Rodriguez seg frem for første gang. Colombianeren mottok ballen fra Abdoulaye Doucoure sentralt i banen, dro seg fri, og løsnet skudd fra 19 meter. Skuddet gikk dessverre for Everton på feil side av stolpen til Lloris.

Fire minutter før pause var Tottenham frempå igjen. Nyervervelsen Matt Doherty tok med seg ballen fremover. Høyrebacken slo opp på en feilvendt Kane, som elegant lobbet ballen videre til Doherty.

Debutanten dunket til fra skrått hold, men en imponerende Pickford hindret nettkjenning. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0-0.

Les også: Salah med hat trick i dramatisk åpningskamp mot Leeds

Stillingskrigen fortsatte i den andre omgangen, og ingen av lagene klarte å få et ordentlig grep om kampen.

Etter 50 minutter kom omgangens første store mulighet. Calvert-Lewin slo inn mot en umarkert Rodriguez, som sleivet ballen utenfor fra 13 meters hold.

Kraftig hodestøt

Fire minutter senere gikk Everton opp i 1-0. Blåtrøyene fikk frispark i fin innleggsposisjon ute til venstre, og ballen ble slått inn i boksen av Lucas Digne. Der ruvet Calvert-Lewin høyest av samtlige, og stanget kula i mål.

HØYTFLYVENDE: Calvert-Lewin ruvet høyest i luftrommet, og sendte Everton opp i ledelsen. Foto: Alex Pantling

Jose Mourinho tok raskt grep for å få hvittrøyene tilbake i kampen. Harry Winks ble byttet ut til fordel for Steven Bergwijn. Byttet ga ingen umiddelbar effekt, og hjemmelaget slet med å komme til de store sjansene.

Les også: Mason Greenwood i hardt vær etter å ha inhalert lystgass

Og mens Tottenham kastet flere mann i angrep i jakten på en utlikning fikk Everton større rom å kontre i. Etter 72 minutter fikk Richarlison muligheten igjen, da han ble spilt gjennom ute til venstre.

Angrepsspilleren tok med seg ballen innover i banen, og forsøkte å bøye ballen i lengste hjørne. Skuddet strøk stolpen, men gikk utenfor.

Kampen fortsatte i det samme mønsteret i sluttminuttene. Tottenham stanget og stanget, men fikk ikke hull på byllen. Dermed tok Everton med seg tre poeng nordover.