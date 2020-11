Tottenham inntok tabelltoppen etter målløst oppgjør mot Chelsea

José Mourinho og Tottenham klarte ikke å finne nettmaskene borte mot Chelsea, men 0-0 holdt til ligaledelse for hvittrøyene.

Siden 1990 har Tottenham kun vunnet én kamp på Stamford Bridge i alle turneringer, og tidlig i søndagens oppgjør så det ut til at statistikken skulle bli enda styggere. Chelseas storsignering Timo Werner satte ballen lekkert i nettmaskene via stolpen, men heldigvis for Tottenhams del ble tyskeren avvinket for offside.

Verken Chelsea eller Tottenham kom til de store sjansene, og foruten om Werners offside-mål lå ballen aldri i nettmaskene i løpet av de 90 minuttene med intens stillingskrig i London.

Men ett poeng holdt til tabelledelse for José Mourinhos mannskap, som ligger foran Liverpool på målforskjell. Chelsea følger hakk i hæl på 3.-plass, to poeng bak.

Jevngode

Det var Chelsea som dikterte de første minuttene av kampen før José Mourinhos mannskap gradvis spilte seg inn i det tette oppgjøret.

Steven Bergwijn kom til en god mulighet etter åtte minutter. Assistkongen Harry Kane spilte vegg med nederlenderen i Chelseas 16-meter, men Bergwijn klarte ikke å presse kula inn under tverrliggeren.

To minutter senere satte hjemmelagets storsignering Timo Werner ballen lekkert i nettmaskene via stolpen, men tyskeren ble avblåst for offside.

Like før halvtimen spilt fikk Mason Mount fyrt av et skudd for hjemmelaget, men 21-åringen hadde glemt å ta av seg «ryggsekken» og klinket ballen opp på den tomme tribunen.

Kjemperedning

De to London-lagene knuffet om ballbesittelse på midtbanen og kom sjeldent til de store mulighetene. Mount fyrte av en kanonkule ned mot hjørnet av Tottenham-buret ti minutter før slutt, og hadde Tottenham hatt en annen keeper en Hugo Lloris i mål, kunne det enkelt stått 1-0 til vertene.

Men både Lloris og Chelseas sisteskanse Edouard Mendy sto godt i sine bur, og ballen fant aldri nettmaskene i 2. omgang.

Men et uavgjortresultat borte mot Chelsea er ikke dårlig for Tottenham, som med ett poeng inntok tabelltoppen i Premier League foran Liverpool på målforskjell.

Både Chelsea og Tottenham er for alvor med i kampen om å utfordre Liverpool og Manchester City om ligagullet. Skulle Mourinhos mannskap avslutte på topps, er det klubbens første ligagull på 60 år.

Neste utfordring for Tottenham er erkerival Arsenal hjemme, mens Chelsea tar imot nyopprykkede Leeds.



