Tottenham jobber hardt med Eriksen-kontrakt

Tottenham jobber hardt for å få danske Christian Eriksen til å forplikte seg til klubben i lang tid.

Eriksen, som har vært satt i forbindelse med en overgang til både Barcelona og Real Madrid, har fortsatt 18 måneder igjen av sine nåværende avtale med Tottenham.

London-klubben er klar på at den ønsker å sørge for at dansken raskt signerer en ny kontrakt. Manager Mauricio Pochettino, Harry Kane, Dele Alli og Harry Winks er blant dem som nylig har forlenget med Tottenham.

– Både han og vi vet hva vi foretar oss, og vi jobber hardt. Klubbene forsøker å fatte den beste avgjørelsen. Christian kommer til å ta den beste beslutningen, sier Pochettino om framtiden til klubbens danske playmaker.

– Jeg er ikke bekymret. Jeg bekymrer meg aldri for fotball, men jeg foretrekker at han signerer den nye avtalen og blir i klubben i lang tid. Det hadde vært fantastisk, tilføyer argentineren.

Eriksen kom til Tottenham fra Ajax i 2013.

– Eriksen og Tottenham er en veldig god miks, sier Pochettino.

Denne sesongen har dansken slitt med en skade.

