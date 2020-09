Tottenham kaster seg inn i kampen om Sørloth

Alexander Sørloth er en ettertraktet mann etter suksessåret i Tyrkia. Nå har også Tottenham vist interesse for den norske spissen.

– Vi er i samtaler med Leipzig og Tottenham, sier klubbpresident Ahmed Agaoglu i Trabzonspor ifølge nettstedet Fanatik søndag.

Sørloth scoret nylig to mål da Norge slo Nord-Irland 5-1 i Uefas nasjonsliga. Han spilte en kanonsesong for Trabzonspor på utlån fra Crystal Palace og ble toppscorer i den tyrkiske ligaen, noe som har ført til interesse fra flere storklubber.

Lørdag bekreftet Trabzonspor å ha fått et bud for Sørloth fra tyske RB Leipzig, som er på jakt etter ny spiss etter at Timo Werner forlot klubben til fordel for Chelsea.

(©NTB)