Tottenham-keeper fyllekjørte med 0,8 i promille

Tottenham-kaptein og landslagskeeper for Frankrike Hugo Lloris møter onsdag i retten, etter at han ble stoppet i Porschen sin 24. august med 0,8 i promille.

Ifølge Daily Mail er saken til målvakten utsatt fra tirsdag til onsdag. Lloris møter da i Westminster Magistrates Court, tiltalt for fyllekjøringen ved Gloucester Place. Han hadde ifølge avisa mer enn dobbelt så høy promille som den tillatte grensa på 0,35 i Storbritannia da han ble stoppet klokka 2.10 natt til fredag 24. august.

31-åringen tilbrakte sju timer på glattcella før han ble løslatt mot kausjon. Han har i ettertid beklaget oppførselen sin og sagt at han det han gjorde var fullstendig uakseptabelt.

– Jeg tar fullt ansvar for min oppførsel, og det er ikke slik jeg ønsker å framstå, sa han da.

Tottenham kommenterte etter fyllekjøringen at klubben tar hendelser som denne ekstremt alvorlig, og det vil bli håndtert internt.

Frankrike-kapteinen og helten fra årets VM sliter for tiden med en muskelskade. Han gikk glipp av landskampene mot Tyskland og Nederland, og har også stått over de siste kampene for Spurs.

Ifølge Daily Mail kan Lloris nå miste kapteinsbindet i Premier League-klubben, og Harry Kane er klar til å overta. Spurs spiller lørdag mot serieleder Liverpool på hjemmebane, men det er uvisst om Lloris er klar til å spille etter lårskaden.

Lloris var kaptein for det franske landslaget som ble verdensmestere i Russland i sommer. Han har også spilt over 250 kamper for Tottenham siden han kom til klubben fra Lyon i 2012.

Mest sett siste uken