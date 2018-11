Tottenham kjørte over Chelsea

Chelsea er ikke lenger ubeseiret i Premier League etter at Tottenham ble for sterk i storkampen i London lørdag. Spurs produserte mange sjanser i 3-1-seieren.

Dele Alli var førstemann på scoringslista etter åtte minutter, før Harry Kane økte ledelsen med et langskudd. Son Heung-min var sistemann til å høre nettsus for hjemmelaget på Wembley da han var sikker alene med Chelseas keeper etter 67 minutter.

Olivier Giroud sto for Chelseas trøstemål ikke lenge før slutt.

Det var ikke ufortjent at Tottenham ledet 2-0 til pause ettersom Mauricio Pochettinos menn var det klart beste laget på matta på nasjonalstadionet de første 45 minuttene. Chelsea hang mer med etter pause, men fikk et tøft slag i ansiktet med Sons scoring.

Vondere er det at den ubeseirede rekka til Maurizio Sarri er over. Tottenham passerer også London-naboen på tabellen til tredjeplass med to poeng mer enn lørdagens motstander. Det skiller fem poeng opp til serieleder Manchester City.

Sjansesløsing

Tottenham ledet 2-0 etter første omgang, men kunne fort scoret flere. Eden Hazard ropte på straffespark flere ganger i løpet av de første 45 minuttene, men fikk ikke noe medfølelse hos dommer Martin Atkinson.

Harry Kane sendte et forvarsel om hva som kom da han knuste alle i lufta innenfor 16-meteren etter fem minutter, men headingen gikk rett på Kepa Arrizabalaga.

Alli sendte Tottenham i ledelsen da Christian Eriksen pisket et frispark inn i boksen. Engelskmannen headet mot mål og ballen gikk mellom armene til Kepa.

Son kunne også scoret flere ganger i løpet av første omgang, men selv om han fikk to sjanser alene med keeper, så klarte han ikke å sette den i nettet.

Produserte sjanser på løpende bånd

Kane klemte ballen i mål fra 20 meter etter 16 minutter. Skuddet så ikke farlig ut ved første øyekast, men Kepa hadde posisjonert seg på en måte som gjorde at ballen likevel fant veien til nettmaskene.

Juan Foyth og Son fikk enda flere sjanser før pause, men det ville seg ikke.

Heldigvis for sistnevnte fikk han sin revansje etter 54 minutter da han ikke gjorde noen feil alene med Kepa, etter å blant annet ha dratt seg elegant forbi David Luiz.

Minuttet før hadde Willian skutt like over, men det var Tottenham som produserte mest etter den tredje scoringen. Kane fikk to nye sjanser, men han klarte ikke skrive navnet sitt på scoringslista en gang til.

I stedet viste Olivier Giroud luftstyrke og headet inn 1-3-reduseringen etter 85 minutter.

