Tottenham kutter lønnen til ansatte. Styreformannen advarer: - Flere klubber vil slite med å overleve

Tottenhams styreformann tar grep som følge av koronakrisen.

Daniel Levy, styreformann i Tottenham Hotspur, skriver i en uttalelse at klubbens ansatte, med unntak av spillerne, går ned 20 prosent i lønn.

Det skjer som følge av inntektsfall i forbindelse med koronakrisen.

Levy forklarer at han støtter de mange tiltakene som diverse myndigheter har innført for å redde menneskeliv fra koronaviruset, men forteller samtidig at klubben nå begynner å kjenne konsekvensene av de mange tiltakene økonomisk.

- Vi har sett noen av verdens største klubber som Barcelona, Bayern München og Juventus har tatt grep for å redusere deres kostnader. For å beskytte arbeidsplasser har vi også tatt den vanskelig beslutningen om å redusere lønnen til 550 ansatte med 20 prosent i april og mai, skriver Levy.

Levy med klar beskjed: - Folk må våkne opp



Han advarer de som tror at situasjonen ikke vil påvirke fotballen fremover, og er forbløffet over overgangsrykter han har lest om i avisene den siste tiden.

- Når jeg leser og hører historier om overganger i sommer som om ingenting har skjedd, så må folk våkne opp med tanke på det som skjer rundt oss. Med over 786.000 smittet, nærmere 38.000 døde og store deler av verden i «lockdown», så må vi forstå at fotballen ikke kan operere i en boble.

- Vi er kanskje den klubben med 8. høyeste inntekter i verden, men de historiske tallene er irrelevant ettersom dette viruset ikke har noen grenser, forteller Levy.

Styreformannen legger ikke skjul på at utfordringene står i kø for Tottenham.

- Klubbens virksomhet har på mange måter stoppet opp, noen av våre supportere har mistet deres jobber og de fleste vil være bekymret for deres fremtid. Våre sponsorer vil være bekymret for deres bedrifter og våre samarbeidspartnere i media har ingen garantier for når vi kan spille kamper igjen og om det vil bli gjort foran våre fans. Samtidig vil klubbens utgifter være på flere hundre millioner pund, advarer Levy.

- Må ikke ta ting for gitt

Levy forklarer at det nå foregår diskusjoner mellom Premier League og spillerforeningen, og at han håper det vil resultere i at spillerne og trenerne kan bidra med tanke på å redde fotballøkonomien.

Han legger også til at han har tro på at klubben skal komme seg gjennom krisen selv om det vil ta tid før ting er tilbake som normalt.

- Jeg håper at vi aldri tar for gitt noe så vanlig som å gå av toget på Seven Sisters-stasjon og gå opp til stadion land Tottenham High Road med venner og familie, forteller styreformannen.

- Flere klubber, både store og små, vil slite med å overleve. Det er helt nødvendig av meg som styreformann å forsikre at vi gjør alt vi kan for å beskytte våre ansatte, våre fans, våre samarbeidspartnere og vår klubb med tanke på de kommende generasjoner, forteller Levy.

