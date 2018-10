Tottenham må bruke Wembley ut året

Tottenhams nye stadion fortsetter å gi klubbledelsen hodepine. Styreleder Daniel Levy bekrefter at Wembley blir Spurs' hjemmearena ut året.

Etter planen skulle Tottenham allerede ha innviet sin nye storstue med 62.000 sitteplasser, men ferdigstillelsen er flere måneder forsinket. Per i dag er det høyst usikkert når nye White Hart Lane kan tas i bruk.

– Det går ikke en time uten at folk spør når vi kan ha første hjemmekamp, sier styreleder Daniel Levy i en pressemelding.

– Jeg kunne ønske at jeg kunne bekrefte en åpningsdato og hvem vi skal spille mot, men på grunn av årsaker utenfor vår kontroll, entreprenører som bryter tidsfrister og mulige framtidige problemer, så må vi være forsiktige, fortsetter han.

På grunn av stort press fra fans og andre som vil spikre juleplanene sine, går Levy ut med at alle hjemmekamper til og med kampen mot Wolverhampton 29. desember vil gå på nasjonalarenaen Wembley.

– Jeg vet at den fortsatte forsinkelsen er en stor skuffelse for alle, og jeg kan bare fortsette å unnskylde for det. Det er en følelse vi alle deler, sier Levy.

Styrelederen vil komme med en ny stadionoppdatering i starten av desember.

