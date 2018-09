Tottenham med viktig borteseier over Brighton

Tottenham er tilbake på vinnersporet etter at Brighton ble slått med 2-1 på bortebane lørdag. Harry Kane og Erik Lamela sto for målene til Spurs.

Tottenham gjorde alt uten å score mål de første 40 minuttene. Så fikk Spurs straffe, og Kane banket inn ballen til 1-0-ledelse til pause. Han fintet ut målvakten til høyre og satte ballen knallhardt til venstre.

Det var ingen bombe at Kane skulle skyte til venstre. Det har storscoreren nemlig gjort ved de fem foregående forsøkene fra straffemerket.

Straffen kom etter at Brightons Glenn Murray hadde vært oppe med hånden i muren på et frispark fra Kieran Trippier.

Kampen gikk i et ufyselig vær hvor regnet bøttet ned i samtlige 90 minutter og gjorde det utrivelig for alle.

Tre strake tap

Tottenham reiste til badebyen i sørøst etter tre strake 1-2-tap mot Watford, Liverpool og Inter (i mesterligaen). Brighton på sin side kjempet seg til ett poeng med 2-2 borte mot Southampton mandag.

Tottenhams spanske reservemålvakt Paulo Gazzaniga, som vokter målet i Hugo Lloris' skadefravær, var langt fra god forrige helg og burde ha reddet begge Liverpools mål. Lørdag slapp han med skrekken da en scoring fra Shane Duffy ble korrekt annullert for offside.

Spanjolen ryddet derimot flott opp da Anthony Knockaert kom igjennom og bare hadde å banke ballen i hjørnet.

Snaue kvarteret før slutt fant innbytter Erik Lamela nettmaskene på nytt da han satte et lavt skudd nede i hjørnet.

Bare nesten

Kane hadde også noen gode muligheter mot slutten av kampen, men Mathew Ryan i Brighton-målet lot seg ikke overliste flere ganger. På en kontring etter en stor Tottenham-sjanse satte Knockaert i stedet inn hjemmelagets trøstemål til 1-2.

– Jeg burde scoret to-tre mål til, men slik er det noen ganger, sa Kane i et intervju vist på TV 2.

Spurs har ikke helt klart å stå kampene ut denne sesongen, mens Brighton ofte har kjempet som løver til siste slutt. Chris Hughtons gutter klarte derimot ikke å komme helt tilbake mot Tottenham, og laget står fortsatt bare med en trepoenger i høst.

Gledelig for Spurs-fansen er ellers at Dele Alli var tilbake etter å ha stått over de to siste kampene med skade.

(©NTB)

