Tottenham med virtuelle tilskuere mot Manchester United

Tottenham kommer til å ha virtuelle tilskuere på storskjermen under fredagens hjemmekamp mot Manchester United i første runde etter viruspausen.

AGF fra Århus fikk stor oppmerksomhet da klubben i omstarten av dansk fotball lagde videovegger på stadion med levende bilder av tilhengere som fulgte kampen i sine egne stuer. Bildene fra begivenheten gikk verden rundt, og Tottenham er blant dem som har latt seg inspirere.

På klubbens nettsted inviteres sesongkortholdere til å melde seg på i kampen om å få plass på videoskjermen til fredagens storkamp.

«Det nærmeste man kommer å være der» skrives det om Spurs Inside, som klubben har kalt prosjektet.

De som vil være med må sende inn bilde av seg selv i klubbfarger i TV-sofaen, omgitt av «så mye supporterutstyr og memorabilia du får fatt i», gjerne med hele familien samlet. Utvelgelsen skjer på grunnlag av bildene.

Det gjøres oppmerksom på at det også vil rekrutteres til deltakelse på et «videoveggkonsept» Premier League utvikler for bruk i TV-overføringer verden over.

For å være med må man ha webkamera og Zoom-konto.

(©NTB)