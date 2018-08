Tottenham mister Son til asialekene etter serieåpningen

Son Heung-min slipper å spille Sør-Koreas to første kamper under asialekene, men må reise til mesterskapet etter Tottenhams serieåpning.

Det bekrefter Sør-Koreas Fotballforbund onsdag.

Sør-Korea-stjernen flyr til Indonesia for asialekene etter Tottenhams serieåpning mot Newcastle 11. august. Et gull i asialekene vil mest sannsynlig frita Son fra førstegangstjenesten i Sør-Korea.

Tottenham håpet i utgangspunktet å holde Son tilbake til 18. august til etter kampen mot Fulham, men måtte inngå et kompromiss med Sons fotballforbund.

Hvis Spurs hadde fått innfridd ønsket sitt ville 26-åringen gått glipp av hele gruppespillet i Asias mini-OL, hvor mesterskapet varer fra 14. august til 2. september.

Fritak for militærtjeneste

Tottenham fikk likevel delvis viljen sin med en avtale som gjør at Son står over Sør-Koreas kamper mot Filippinene og Kirgisistan, i tillegg til en treningskamp i november.

Det er vanlig at fotballspillere får fritak for Sør-Koreas 21 måneders førstegangstjeneste med suksess på den internasjonale arena. Det skjedde i 2002 da landslaget gikk til VM-semifinalene og i 2014 da landet vant asialekene i Incheon.

Son gikk på sin side glipp av 2014-triumfen ettersom Leverkusen nektet å slippe ham.

– Er leit

Son, som er med Tottenham i oppkjøringen i USA, har sagt at han er lei seg for å måtte forlate lagkameratene sine for asialekene under Premier League-sesongen.

– Jeg spiller for landslaget mitt, og det er også viktig, men ærlig talt synes jeg det er leit, har Son sagt til Daily Mail.

Asialekene og fritak fra førstegangstjenesten kan bli en trøst for Son etter at Sør-Korea ble slått ut av gruppespillet under fotball-VM, tross 2-0-seier mot Tyskland i siste kamp.

Son, som forrige måned skrev under en avtale som binder ham til klubben til 2023, har utviklet seg til å bli en av klubbens nøkkelspillere. Han har scoret 47 mål på 140 kamper og blitt den mestscorende asiaten i Premier League-historien.

(©NTB)

Mest sett siste uken