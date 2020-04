Tottenham øyner milliardavtale med Amazon

Amazon skal være interessert i å forhandle med Tottenham. En mulig avtale kan sikre Premier League-klubben flere milliarder.

Det er litt over ett år siden at Tottenham Hotspur Stadium stod ferdig i Nord-London, men Spurs har til gode å selge rettighetene til navnet på den høymoderne arenaen som har plass til over 62.000 tilskuere

Planene har imidlertid bestandig vært å selge disse rettighetene, samtidig som Daniel Levy, klubbens styreformann, har vært tydelig på at de vil bruke den tiden de trenger på å sikre Tottenham en best mulig avtale.

Nå melder engelske Daily Mail at klubben kan ha kommet et steg nærmere med å selge navnerettighetene.

Les også: Ekspertene spår. Dette blir sommerens villeste overganger (+)

- Amazon interessert

Det amerikanske gigantselskapet Amazon skal nemlig være interessert i å sikre seg navnerettighetene.

Avisen skriver at selskapet har vist «betydelig interesse» i å sikre et samarbeid med Tottenham.

SAMARBEID MED SPURS? Jeff Bezos, direktør for Amazon. Foto: Mandel Ngan (AFP)

Den økonomiske usikkerheten knyttet til koronakrisen gjør imidlertid at en avtale på ingen måte er fullstendig, men kilder opplyser til Daily Mail at Amazon absolutt er å regne med når Spurs jakter en sponsor som vil kjøpe navnerettighetene.

Les også: Kjedelig uten idrett på TV. Her er 15 sportsfilmer du bør se (+)

Amazon kan imidlertid vente seg konkurranse fra blant andre Nike som også har vært koblet til de samme rettighetene.

Nike inngikk i 2018 en avtale med Spurs om å være klubbens draktleverandør helt frem til 2033.

Amazon har på deres side samarbeidet med Tottenham denne sesongen i forbindelse med Amazon-dokumentarer All or Nothing.

Les også: Lars ble korona-smittet på fotballtur til Liverpool

Har tro på milliardavtale



Hvilket selskap som vil sikre seg navnerettighetene er foreløpig ikke sikkert, men det er åpenbart at man må strekke seg langt for å få på plass en avtale.

Tottenham-sjef Levy øyner nemlig en gigantavtale verdt 25 millioner pund per sesong over de neste ti årene, skriver Daily Mail.

Les også: 18 av 20 PL-klubber har levert økonomiske tall. Det som kom frem bør skremme fansen

NY STADION: Tottenham har fått mye skryt for deres nye, toppmoderne hjemmearena. Foto: Matthew Childs (Reuters)

Det tilsvarer en totalsum på nærmere 3,3 milliarder norske kroner etter dagens kurs.

Spurs vil imidlertid ikke forhaste seg og skal ikke ha noen planer om å la koronakrisen påvirke en mulig avtale.

For øyeblikket er det full stopp for spill i Premier League og Tottenhams stadion brukes i dag av det engelske helsevesenet for testing av mulige koronasmittede.

Det er også fortsatt stor usikkerhet når det igjen kan spilles fotball igjen på balløya.