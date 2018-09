Tottenham-profil tilbake i trening

Tottenhams Dele Alli er tilbake på treningsfeltet etter å ha stått over de siste kampene på grunn av en lårskade.

Midtbanespilleren pådro seg hamstringskaden under landslagspausen, og mistet både storoppgjøret mot Liverpool (1-2) og mesterligakampen mot Inter (1-2).

Fredag var han tilbake på treningsfeltet og la ut bilde av seg selv fra treningsfeltet på Twitter.

Dermed er mulighetene til stede for at midtbanespilleren er tilbake i spill for Spurs i lørdagens ligamøte med Brighton.

Tottenham ligger som nummer seks på tabellen med ni poeng etter fem kamper. Brighton har fem poeng og ligger på 14.-plass.

(©NTB)

Mest sett siste uken