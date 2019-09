Tottenham reiste seg etter cupflausen mot Colchester

Laget fra Nord-London tok en sårt etterlengtet seier.

TOTTENHAM-SOUTHAMPTON 2-1:

Hjemmelaget var inne i en dårlig periode før denne kampen. Tidligere i uka røk de ut av ligacupen etter tap mot League Two-laget Colchester, og i forrige Premier League-kamp tapte de 2-1 mot Leicester. Derfor trengte Tottenham tre poeng for å få heng på topp fire.

Det var likevel Southampton som fikk kampens første mulighet etter ti minutter. Danske Pierre Højbjerg skjøt fra rundt 15 meter, men Tottenham-keeper Hugo Lloris reddet. I det 18. minutt var det hjemmelaget som fikk en stor mulighet ved Harry Kane, men inne i Southampton-feltet skled spissen, helt upresset, da han skulle avslutte.

Uventet målscorer

I det 24. minutt løsnet det for Spurs, da Son kom seg løs inne i feltet og sentret til Tanguy Ndombele som hamret ballen i mål. Franskmannen scorer omtrent aldri, men satte sitt andre Premier League-mål for sesongen i dette tilfellet.

Etter målet var det Tottenham som tok mer og mer over banespillet, men så ødela Serge Aurier noe av flyten for hjemmelaget. Høyrebacken fikk sitt andre gule kort i det 31. minutt etter å ha felt Ryan Bertrand.

Dermed fikk ivorianeren marsjordre av dommeren, og Tottenham måtte spille resten av omgangen og kampen med en mann mindre. Det stoppet ikke Harry Kane som prøvde seg på en frekkis i det 36. minutt. Englands landslagskaptein skjøt fra midtbanen, men skuddet gikk over målet til Angus Gunn som sto langt ute.

Megabrøler

Det nærmet seg pause og hjemmelaget hadde full kontroll, men så dummet Tottenham-keeper Hugo Lloris seg regelrett ut. Franskmannen hadde tilsynelatende full kontroll i det 39. minutt, men istedenfor å bare sparke ballen oppover på banen, så prøvde han seg med en Cruyff-finte på Danny Ings, noe som gikk fryktelig dårlig. Southampton-spissen takket og bukket for gavepakken, og dermed var lagene like langt.

TABBE: Her ligger Tottenham-keeper Hugo Lloris på rumpa etter en kjempetabbe som sørget for at Southampton-spiss Danny Ings utlignet til 1-1. Foto: Paul Childs (Reuters)

- Denne keepertabben var helt grusom, sa Mina Finstad Berg i TV 2s Premier League-studio i pausen.

- Det er en veldig god keeper som har en lei tendens til å gjøre tabber, sa Simen Stamsø Møller.

Det skulle likevel skje mer før pause. Tottenhams supertrio, Christian Eriksen, Heung-min Son og Harry Kane, kombinerte strålende, før Kane avsluttet inne i feltet og satte inn 2-1 målet. Det var England-spissens femte mål på sju Premier League-kamper, og det var avslutningen på en omgang som hadde det aller meste.

SCORET: Harry Kane scoret ett av målene i Tottenham-seieren over Southampton. Her gratuleres han av Tanguy Ndombele. Foto: Eddie Keogh (REUTERS)

Sissoko på høyreback

Tottenham-manager Mauricio Pochettino tok et taktisk grep i pausen. Han flyttet Moussa Sissoko ned fra midtbanen til høyrebacken, for å kunne dekke tomrommet der etter at Serge Aurier fikk rødt kort i første omgang. Hjemmelaget lot også Southampton ta styringen i starten av andre omgang, uten at bortelaget klarte å produsere noe særlig.

Etter 56 minutter fikk bortelaget en god mulighet ved et frispark. Fra rundt 18 meter skjøt James Ward-Prowse, men denne gangen var Lloris patent i Tottenham-buret. Southampton fikk nok en stor sjanse i det 61. minutt etter en heading av japaneren Maya Yoshida, men Hugo Lloris reddet mesterlig.

Kunne ha blitt tomålsscorer

Danny Ings som scoret i første omgang etter kjempetabben til Hugo Lloris, fikk en stor sjanse i det 69. minutt til å utligne. Spissen mottok en pasning helt alene inne i fem-meteren, men fikk ikke en tå på ballen.

Les også: Sex-skandalene som rystet Premier League ( + )

Bortelaget ga seg ikke og fortsatte å prøve mot et hjemmelag med ti mann, men fikk ikke den scoringen de sårt trengte. Det var Tottenham som var nærmest et nytt mål etter at Harry Kane kom seg løs i feltet og avsluttet, men skuddet gikk like til side for mål.

Det endte med 2-1 seier til Tottenham og en viktig seier. Nå er laget fra Nord-London på fjerde plass med 11 poeng etter sju spilte kamper.