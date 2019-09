Tottenham røk ut mot Colchester i ligacupen

Mauricio Pochettinos mannskap maktet ikke å score på League Two-laget, og røk ut etter straffesparkkonkurranse.

Christian Eriksen bommet på Spurs' første straffespark etter at det sto 0-0 etter 90 minutter, og til slutt kunne Colchester feire en enorm skalp mot et Spurs-lag som inneholdt navn som blant andre Davinson Sanchez, Ben Davies, Eric Dier, Victor Wanyama, Dele Alli og Lucas Moura fra start.

Moura bommet på Spurs' siste straffe, mens Tom Lapslie ble den store helten for hjemmelaget og sendte fansen både til himmels og ut på banen i eufori etter å ha sendt laget videre.

Colchester, som ligger nede på tiendeplass i League Two, er dermed videre til fjerde runde i ligacupen etter å ha slått ut to Premier League-lag.

Etter å ha slått Swindon 3-0 i første runde, ble Crystal Palace slått på straffesparkkonkurranse etter 0-0. Tirsdag gjentok historien seg, denne gangen med Tottenham som tapende Premier League-lag.

Arsenal komfortabelt videre

Tottenhams byrival Arsenal hadde imidlertid ingen problemer med å ta seg videre i den nasjonale turneringen.

Arsenal-manager Unai Emery ga flere av unggutta sjansen i oppgjøret mot Championship-laget Notingham Forest, men oppgjøret fikk en tidlig slutt for Emile Smith Rowe som startet i en av de offensive rollene for London-laget.

19-åringen måtte forlate banen på båre etter en stygg kollisjon med en Forest-spiller.

Den engelske tenåringen fikk se lagkamerat Gabriel Martinelli gi vertene ledelsen etter 31 minutter. Brasilianeren var aktiv innledningsvis i oppgjøret, og fikk belønning da han stanget et strålende innlegg fra Callum Chambers i mål.

18-åringen (18 år og 96 dager) ble dermed den yngste spilleren til å score i sin debut fra start siden nåværende Liverpool-spiller Alex Oxlade-Chamberlain gjorde det i 2011 (18 år og 36 dager)

STORSPILTE: Gabriel Martinelli scoret to ganger da Arsenal knuste Nottingham Forest i ligacupen. Foto: Tony O'Brien (Reuters)

Styrte



Storfavoritten fra Premier League styrte det meste av det som skjedde på Emirates Stadium, og det var langt fra ufortjent at Martinelli sendte laget i ledelsen.

Forest-laget var imidlertid på skuddhold til pause, men fikk seg en real kalddusj da Rob Holding steg høyest på en corner.

Midtstopper knuste sin oppasser, og headet inn 2-0-scoringen som slukket mye av det som var igjen av håp for Forest-laget.

Mot slutten sprudlet det virkelig av Arsenal, og fansen fikk blant annet se et gjensyn med Hector Bellerin, som var tilbake etter et langt skadeavbrekk.

Noe av det første spanjolen gjorde var å servere Joe Willock, som satte inn 3-0 etter 78 minutter. Reiss Nelson la på til 4-0 etter 84 minutter, mens Martinelli igjen viste seg fram på overtid.

18-åringen banket til fra distanse og noterte seg for sitt andre mål i debuten fra start for Emerys mannskap.

Resten av PL-lagene videre

Premier League-toer City klarte på sin side ikke å kopiere 8-0-seieren fra ligamøtet med Watford lørdag, men ekspederte enkelt Preston North End ut i 3. runde. Kampen endte 3-0.

Raheem Sterling var tilbake i startoppstillingen etter å ha fått hvile mot Watford og sørget tidlig for 1-0. Et selvmål og en scoring av Gabriel Jesus sørget for at det sto 3-0 til pause. Annen omgang forble målløs.

Dominic Calvert-Lewin scoret de to eneste målene og ble dagens mann da Everton slo Sheffield Wednesday på bortebane, og tomålsscorer ble også Danny Ings i Southamptons i 4-0-seier over Portsmouth. Cedric Soares og Nathan Redmond sto for de øvrige scoringene.

Leicester sikret seg på sin side plass i 4. runde med 4-0-seier over Luton. Demarai Gray ble kampens forgrunnsfigur med to scoringer og en målgivende pasning.

Watford har slitt i Premier League denne sesongen, men fikk en kjærkommen opptur med 2-1-seieren over Swansea tirsdag. Danny Welbeck og Roberto Pereyra scoret målene.

