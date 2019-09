Tottenham rotet vekk tomålsledelse borte mot Olympiakos

Nå må en av klubbens sommerkjøp tåle kritikk.

OLYMPIAKOS - TOTTENHAM 2-2:



Tottenham spilte seg hele veie til finalen i Champions League sist sesong, før det til slutt ble tap for Liverpool i Madrid. Onsdag startet jakten på en ny finale.

Sist sesong fikk Mauricio Pochettinos menn en grusom start på gruppespillet, før de til slutt hanglet seg videre. Også onsdag ble det en tøff start.

Tottenham tok ledelsen etter en Harry Kane-straffe og et Lucas Moura-skudd, men Olympiakos slo tilbake og kort tid etter pause sto det 2-2 i Aten.

Flere mål ble det ikke og dermed endte det med ett poeng til hvert lag.

Kritiserer Tottenhams storkjøp



Matt Upson, tidligere West Ham-spiller med kamper for det engelske landslaget, fulgte kampen for BBC og merket seg at nykommer Tanguy Ndombele ikke hadde noen god dag på jobben for gjestene. Han ble byttet ut etter 62 minutter.

- Han har hatt en svak kveld, helt fra første spark på ballen. Han har mistet ballen og slurvet med pasningene. Jeg vet ikke hva som er galt med ham. Kroppsspråket hans er rett og slett ikke riktig, synes jeg, sier den tidligere midtstopperen om Spurs-stjernen.

- Jeg forstår at Mauricio Pochettino trengte å sette inn Moussa Sissoko for å få litt energi og fart inn i dette laget, mener Upson videre.

Ndombele ble hentet til Tottenham for en totalsum på rundt 62 millioner euro i sommer og det har vært høye forventinger til den tidligere Lyon-mannen.

Onsdag hadde han imidlertid ikke en av sine beste dager på jobb.

Kane fikset straffe



Olympiakos åpnet kampen best og skapte flere gode sjanser innledningsvis.

Spesielt etter 18 minutter ble det farlig foran nesa på Hugo Lloris. Kostas Tsimikas slo inn fra venstre og Daniel Podence tok ned ballen. Han fant Miguel Angel Guerrero ved bakre stolpe. Han banket ballen i stolpen. Returen havnet hos Guilherme som sto godt plassert utenfor boksen, men han traff ikke helt og sendte ballen over.

I ande enden vise gjestene seg langt mer effektive og 25 minutter var spilt da Harry Kane gikk i bakken innenfor 16-meteren. Spissen gikk forbi Yassine Meriah og TV-reprisen viste at Olympiakos-spilleren hektet opp Tottenhams storscorer.

SKAFFET STRAFFE: Harry Kane. Foto: John Sibley (Reuters / NTB scanpix)

Vertene protesterte på avgjørelsen til dommer Gianluca Rocchi, men mannen fra støvellandet bare smilte og vinket vekk fortvilte Olympiakos-spillere. Kane tok seg ansvar fra elleve meter og på sedvanlig vis banket han kula i nettmaskene.

Effektive Spurs



Kort tid etter ble ledelsen doblet av et effektivt Tottenham. Olympiakos mistet ballen og Spurs satte fart framover. Ben Davies spilte opp Lucas Moura og brasilianeren banket til og så ballen suse inn i venstre hjørne bak keeper José Sa.

To mål på avslutninger for det engelske laget.

Rett før pause skulle også hjemmelaget få sin scoring. Mathieu Valbuena fant Podence og alene med Lloris, i litt spiss vinkel, satte han inn reduseringen.

Etter halvspilt kamp ledet londonlaget, men vertene fattet håp.

Ny straffe



Tottenham startet den andre omgangen lovende, men det var vertene som skulle få uttelling først. Dele Alli satte riktig nok ballen i mål for Tottenham først, men ble avblåst for offside, og like etter fikk Valbuena og Olympiakos straffe.

Den lille franskmannen overlistet Lloris fra krittet og det sto 2-2.

Dermed måtte Tottenham «starte på nytt». Etter 65 minutter var Dele Alli frampå med en god mulighet da han fikk tråklet seg gjennom. Keeper reddet skuddet.

Mot tampen kom også Erik Lamela til en sjanse da han avsluttet fra skrått hold. Argentineren burde kanskje sett mot Kane som sto alene foran mål.

Like etter banket Christian Eriksen ballen i tverrliggeren, men det ble uansett blåst for offside og dermed endte det med uavgjort mellom de to lagene.