Tottenham sikret seg tre viktige poeng i tøft oppgjør mot Newcastle

Newcastle kjempet hardt, men måtte til slutt gi tapt mot Tottenhams stjerner.

NEWCASTLE - TOTTENHAM 1-3

Tottenham og José Mourinho jakter stadig Europa-spill neste sesong, men fikk en tøff oppgave onsdag kveld, borte mot Newcastle.

Mål fra Hueng-min Son og Harry Kane sikret seieren for Mourinhos menn, men det hadde neppe skjedd uten innbytter, Steven Bergwijn.

- Klassescoring!

Det var nemlig hjemmelaget som kom best i gang, og Tottenham ble tidvis spilt svært dypt i banen i åpningsminuttene.

Les også: Lå langflat etter supertalentet. Så ble Solskjær tatt på senga

Etter et lite kvarter fikk Jonjo Shelvey en god mulighet til å sende sitt lag i ledelsen, men hodestøtet gikk godt og vel over mål. Like etter viste Allan Saint-Maximin frem dribleferdighetene sine, men avslutningen sto dessverre ikke i stil.

Mourinho brukte tilsynelatende drikkepausen etter 25 minutter svært bra, for det var nesten et nytt Tottenham-lag vi fikk se etter det korte avbrekket - og det ga umiddelbar uttelling.

STORT: Serge Aurier mistet broren sin tidligere denne uken, men startet oppgjøret mot Newcastle onsdag kveld. Foto: Owen Humphreys (AP)

Etter 27 minutter fikk Heung-min Son ballen i en tett situasjon i Newcastle-boksen, og på mesterlig vis fyrte sør-koreaneren av et skudd som nok tok Martin Dubravka litt på senga. Ballen snek seg i alle fall inn ved nærmeste stolpe.

Det var ikke store endringen i kampbildet etter pausen, og i likhet med før hvilen var det hjemmelaget som startet best.

- Eksepsjonelt

Ti minutter ut i omgangen utlignet Matt Richie, med et vanvittig skudd i krysset. Pasningen kom fra ulykksalige, Serge Aurier, som startet oppgjøret bare 48 timer etter at hans bror ble drept i Frankrike.

- Aiaiai, for et mål! Den synger opp i krysset bak Hugo Lloris. Litt av et tilslag han har med den venstrefoten. Det er utagbart, det er en klassescoring som sørger for 1-1, sa Simen Stamsø Møller, som kommenterte oppgjøret for TV 2.

Les også: Glimt skrev historie etter vanvittig mål: - Ingen keeper i verden tar den

Gleden skulle dog bli kortvarig for Newcastle. I kampens 58. minutt km Steven Bergwijn inn til fordel for Lucas Moura, og to minutter senere serverte nederlenderen et utsøkt innlegg til Harry Kane - som svarte med et like utsøkt hodestøt. Scoringen var også Harry Kanes 200. mål på toppnivå.

TV-kameraene fokuserte umiddelbart på Moura, som ikke hadde en stor kamp før han ble byttet ut.

- Det der er eksepsjonelt fra Bergwijn. Gode målpoeng i Tottenham allerede, meldte Tottenham-journalist, Jonathan Veal, på Twitter.

Newcastle prøvde etter beste evne å sette inn en ordentlig sluttspurt, men det ble vanskelig mot et kompakt Tottenham-forsvar. I kampens siste minutt stanget også Harry Kane inn sitt 15. Premier League-mål for sesongen, etter bra forspill av Erik Lamela.

Dermed kryper London-laget rett opp i ryggen på Sheffield United, som i skrivende stund har to poeng mer enn Spurs.