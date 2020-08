Tottenham-sjefen Levy om Eriksen: - Problemet med Christian er at agenten hans styrer alt

Christian Eriksens siste dager som Tottenham-spiller dokumenteres i ny TV-serie.

I januar forlot Christian Eriksen Tottenham til fordel for italienske Inter, seks måneder før avtalen hans med London-klubben løp ut.

Gjennom dokumentarserien All or Nothing hos streamingtjenester Amazon Prime, får nå fansen et unikt innblikk i danskens siste dager som Spurs-spiller.

- Agenten hans kontrollerer alt

I samtale med styreformann Daniel Levy sier José Mourino at han ikke er tilfreds med Eriksens bidrag på banen.

- Når vi har behov for å holde i ballen, så flytter han den bedre, og laget er litt mer flytende. Men en ting er dynamikken, noe annet er den ekstra pushen han kan gi laget. Det gjør han ikke. Han mangler den ekstra ærgjerrigheten, sier Mourinho.

Mourinho vil deretter vite hvor Eriksen er på vei, uten å få noe godt svar av Levy.

- Jeg vet ikke. Problemet med Christian er at ingen helt vet sannheten. Agenten hans kontrollerer alt, og det er ingen dialog mellom agenten og klubben, svarer Levy.

Duoen blir enige om å komme med et siste tilbud til Eriksen, men til ingen nytte.

Sekvensen får bred omtale i dansk presse, blant annet i Ekstrabladet, som skriver om unike detaljer i Amazon Prime-dokumentaren.

På vei bort fra Inter?

Ifølge italienske Corriere dello Sport kan Eriksens Inter-opphold gå mot slutten bare åtte måneder etter det startet. Trener Antonio Conte skal ikke ha blitt overbevist over danskens prestasjoner.

Avisen skriver videre at Eriksen kan bli solgt for å gjøre plass for Arturo Vidal, som skal være i samtaler med Barcelona om å terminere kontrakten

Eriksen startet flere kamper på benken enn på banen for Inter i Serie A forrige sesong og endte med kun ett mål og to målgivende pasninger etter 700 minutters spilletid.